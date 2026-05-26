CSP a decis prelungirea cu 30 de zile a examinării raportului Comisiei de evaluare a procurorilor privind fostul șef-adjunct al Procuraturii Anticorupție, Vasile Plevan, prin care a fost propusă nepromovarea evaluării externe

Membrii Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) au decis prelungirea cu 30 de zile a examinării raportului Comisiei de evaluare a procurorilor emis în privința fostul șef-adjunct al Procuraturii Anticorupție, Vasile Plevan, prin care a fost propusă nepromovarea evaluării externe.

Decizia a fost luată astăzi, 26 mai, la ședința CSP, care s-a desfășurat în format închis, „pentru respectarea confidențialității datelor procesului penal, care este obiect de examinare, dar și datelor cu caracter personal”.

Anterior, CSP a respins pe 19 februarie 2026, raportul completului de evaluare din 21 ianuarie 2026 și a dispus reluarea procedurii de evaluare.

„Astfel, în urma examinării aspectelor semnalate de CSP, a audierii subiectului și revizuirii metodologiei de analiză a implicării subiectului în gestionarea unui dosar penal, Completul a propus nepromovarea evaluării externe, constatând necorespunderea acestuia criteriilor de integritate etică”, a precizat Comisia după evaluarea repetată a procurorului.

În martie 2014, Vasile Plevan a fost numit procuror la Procuratura Strășeni. În 2015, el a fost transferat în funcția de procuror la Procuratura raionului Ialoveni. Ulterior, la 17 octombrie 2019, Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) l-a desemnat învingător al concursului pentru promovarea într-o funcție vacantă de procuror în cadrul Procuraturii Anticorupție și a propus procurorului general numirea acestuia în funcția respectivă. Vasile Plevan a deținut interimatul funcției de șef-adjunct al Procuraturii Anticorupție (PA) până pe 5 martie, când la ordinul procurorului general de atunci, Ion Munteanu, i-a fost sistată funcția. Acesta a fost adjunctul ex-șefei PA, Veronica Dragalin.

Comisia Pre-Vetting anunța, în iulie 2023, încheierea evaluării grupului de candidați la funcția de membru în CSP, iar Vasile Plevan, potrivit Comisiei, nu întrunea criteriile de integritate financiară și etică, și prin urmare, nu a promovat evaluarea.

După ce a contestat hotărârea Comisiei Pre-Vetting, Vasile Plevan a pierdut procesul de judecată la Curtea Supremă de Justiție (CSJ).