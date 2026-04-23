VIDEO Procurorii intenționează în următoarea perioadă să remită în instanță alte cauze penale în care este vizat Plahotniuc, spune Marcel Dumbravan

Procurorul-șef al Procuraturii Anticorupție (PA), Marcel Dumbravan, a susținut joi, 23 aprilie, un briefing de presă cu referire la condamnarea lui Vladimir Plahotniuc” la 19 ani de închisoare în dosarul penal „Frauda bancară”. Acesta a menționat că a studiat personal rechizitoriul și a concluzionat că „acest dosar este unul absolut probat”, prin urmare PA „nici nu se aștepta la o altă sentință, ca să fie interpretat într-un alt mod”. „Poziția Procuraturii Anticorupție a rămas una neschimbată”, a punctat Dumbravan.

Cu referire la celelalte dosare în care Plahotniuc este vizat și care se află la etapa de urmărire penală, șeful PA a declarat că „se lucrează”, menționând că se dorește ca și alte dosare să fie trimise în instanță „în următoarea perioadă de timp”.

„Pe unele din dosare se efectuează anumite analize financiare pentru a stabili beneficiile anume ale lui Plahotniuc. Pe unele dosare se așteaptă rezultatele de la comisiile rogatorii. (….) La fel se lucrează și pe „Frauda bancară”, pe episoade noi în vederea disjungerii acestora, ce ține de Plahotniuc și alte persoane, pentru a le remite în curând în instanța de judecată. Ce ține de dosarul cu falsificarea documentelor, la fel s-au format mai multe comisii rogatorii în statele unde sunt presupusele acte falsificate, fiindcă PA a dispus efectuarea unei expertize unde am primit informații că aceste acte sunt compromise, prezintă semne de falsificare (…) Urmează să acumulăm informații privind identitățile acestor persoane, veridicitatea acestor documente”, a precizat procurorul-șef anticorupție.

Acesta a subliniat însă că PA „își depune toată diligența” pentru a remite „în scurt timp” dosarele în instanța de judecată.

„Cauzele penale sunt destul de sofisticate și complicate, pe aceste cauze penale nu figurează doar însăși Plahotniuc, sunt mai multe persoane puse sub acuzare. (…) PA intenționează în următoarea perioadă de timp – nu vreau să dau careva termeni ficși, însă foarte mult sper să reușim în câteva luni – să remită unele episoade și unele cauze penale în privința lui Plahotniuc în instanța de judecată”, a declarat șeful Procuraturii Anticorupție.

Acesta a explicat că în cazul în care Plahotniuc va fi condamnat și în alte dosare, pedeapsa sa poate fi majorată, prin cumul, aplicându-se articolului 84 „Cumulul de infracțiuni” sau 85„ Cumulul de sentințe”.

Vladimir Plahotniuc a fost condamnat la 19 ani de închisoare în dosarul penal în care a fost inculpat pentru crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani. Procuratura a cerut o pedeapsă de 25 de ani de detenție. Plahotniuc a fost condamnat pentru cumul de infracțiuni, fiind găsit vinovat pe toate capetele de acuzare incriminate. Acțiunea civilă depusă de Ministerul Finanțelor a fost acceptată integral, fiind dispusă încasarea din conturile lui Plahotniuc a peste 60 de milioane de dolari.

Sentința a fost pronunțată miercuri, 22 aprilie 2026, de un complet de judecată prezidat de magistratul Sergiu Stratan, din care au mai făcut parte judecătoarele Ana Cucerescu și Olga Bejenari, la aproape șapte luni de la extrădarea lui Plahotniuc în R. Moldova, în lipsa proaspătului condamnat, care a refuzat să fie escortat în instanță. Sentința este cu drept de apel la Curtea de Apel Centru. Avocatul Lucian Rogac, care-i reprezintă interesele lui Plahotniuc, a precizat că sentința va fi contestată.

Cât a condus R. Moldova, direct sau din umbră, Vladimir Plahotniuc nu a fost subiectul niciunui dosar penal. Rămas fără putere politică, în iunie 2019, Plahotniuc a fugit din R. Moldova. Plecarea sa a fost un catalizator pentru justiție. În aprilie 2026, pe lângă proaspăta condamnare, numele lui Plahotniuc apare în alte cinci dosare aflate la faza de urmărire penală, în gestiunea PA. Plahotniuc nu este însă cercetat penal doar în R. Moldova. El este vizat de anchete și în Federația Rusă, România, Grecia, fiind învinuit de crearea unei organizații criminale, contrabandă cu droguri sau fals în acte.