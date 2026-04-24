Cum eviți taxele de roaming când călătorești în afara UE în 2026 — 5 metode practice

Roamingul în afara Uniunii Europene nu e reglementat, iar asta se simte în factură. Un gigabyte de date consumat fără un pachet activat poate costa între 10 și 25 de euro la operatorii români, în funcție de destinație. O săptămână în Turcia sau Egipt cu telefonul lăsat pe setările implicite poate genera o factură de câteva sute de lei, fără să fi făcut nimic ieșit din comun — hărți, mesaje, câteva fotografii trimise.

Vestea bună e că în 2026 există mai multe variante să eviți asta complet sau să reduci costul la o fracțiune din ce ar plăti cineva care nu se pregătește deloc. Pentru cei care vor internet mobil în străinătate fără cartelă fizică, un eSIM poate fi o soluție mai simplă.

De ce roamingul în afara UE e încă scump în 2026

Regulamentul european care a eliminat tarifele de roaming în interiorul UE nu se extinde în afara granițelor blocului. Turcia, Egipt, Dubai, SUA, Thailanda și marea majoritate a destinațiilor de vacanță populare printre români nu intră sub incidența lui.

Fiecare operator român negociază separat acorduri cu operatorii locali din aceste țări. Costurile reflectă aceste acorduri, care pot fi avantajoase sau nu, și adaosul comercial al operatorului tău. Rezultatul variază: Digi are tarife mai mici în anumite zone, Orange sau Vodafone pot fi mai competitive în altele. Niciun operator român nu oferă roaming non-UE ieftin ca standard, fără un pachet explicit activat.

Problema suplimentară e că telefonul consumă date în fundal chiar și când nu îl folosești activ. Sincronizările automate, notificările, actualizările de aplicații pornesc imediat ce aterizezi și telefonul prinde semnal. Dacă nu dezactivezi datele de roaming în primele minute, contorul pornește singur.

Metoda 1: eSIM prepaid activat înainte de zbor

Un eSIM prepaid înseamnă că îți cumperi un plan de date pentru țara de destinație și îl activezi direct pe telefon, fără să introduci nicio cartelă fizică. Procesul durează câteva minute și poate fi făcut cu zile înainte de plecare.

Avantajul principal față de celelalte variante e că la aterizare ai deja internet activ. Nu cauți puncte de vânzare, nu stai la cozi, nu riști să aterizezi sâmbătă seara când magazinele sunt închise.

Prețurile sunt semnificativ mai mici decât roamingul clasic. Un plan de 5 GB valabil 7 zile pentru Turcia costă între 8 și 15 dolari pe platformele principale. Același trafic prin roaming fără pachet activat ar costa de 5 până la 15 ori mai mult la operatorii români.

Limitarea e că nu orice telefon suportă eSIM. Modelele lansate după 2020 în general îl suportă, dar merită verificat înainte. Samsung Galaxy S22 și versiunile ulterioare, Google Pixel 6 și versiunile ulterioare, iPhone XS și versiunile ulterioare acceptă eSIM fără probleme.

Metoda 2: Cartelă SIM locală cumpărată la destinație

Cumpărarea unei cartele SIM locale la aeroport sau în oraș e varianta clasică și funcționează bine în majoritatea țărilor. În Turcia poți găsi cartele Turkcell sau Vodafone Turkey cu 10-20 GB pentru echivalentul a 5-10 euro. În Egipt, Vodafone Egypt sau Orange Egypt au oferte similare la prețuri comparabile.

Avantajele sunt clare: preț mic, acoperire locală bună, funcționează pe orice telefon care are slot SIM fizic liber.

Dezavantajele sunt și ele reale. Pierzi timp la aeroport sau în oraș căutând un magazin deschis. În unele țări e nevoie de pașaport pentru înregistrare. Dacă ai un telefon cu un singur slot SIM, trebuie să scoți cartela românească și riști să pierzi apeluri sau mesaje pe numărul tău. Dacă pierzi cartela locală sau se deteriorează, ești din nou fără internet până găsești un alt punct de vânzare.

Metoda 3: Dezactivarea roamingului și folosirea exclusivă a Wi-Fi

Varianta gratuită, dar și cea mai incomodă în practică. Dezactivezi complet datele de roaming din setările telefonului și folosești doar rețelele Wi-Fi disponibile: hotel, restaurant, cafenea, aeroport.

Funcționează bine dacă stai majoritar într-o locație fixă, nu ai nevoie de hărți sau navigare pe stradă și nu trimiți fișiere mari. E varianta aleasă de mulți pentru șederi scurte de 1-2 nopți în orașe mari.

Limitele devin vizibile repede: ieși din hotel și nu mai ai internet. Nu poți folosi Google Maps pe stradă, nu primești mesaje în timp real, nu poți verifica orarul transportului local fără a te baza pe Wi-Fi public. Rețelele Wi-Fi publice pun și probleme de securitate, mai ales dacă folosești aplicații bancare sau de plată.

Dezactivarea roamingului e simplă: pe Android mergi la Setări, Conexiuni, Utilizare date și dezactivezi Roaming date. Pe iPhone mergi la Setări, Date mobile, Opțiuni date mobile și dezactivezi Roaming date.

Metoda 4: Pachet internațional de la operatorul tău român

Toți operatorii mari din România oferă pachete de date pentru roaming internațional, activate manual înainte sau în timpul călătoriei. Prețurile sunt mai mari decât eSIM-ul sau cartela locală, dar varianta e convenabilă pentru că nu schimbi nimic, păstrezi numărul românesc activ și activezi pachetul direct din aplicația operatorului.

Digi oferea în 2025 pachete de roaming pentru zone non-UE pornind de la 5-8 euro pentru 1 GB. Orange și Vodafone au structuri similare cu ușoare variații pe destinații. Merită verificate ofertele curente direct pe site-urile operatorilor, pentru că se actualizează periodic.

Varianta are sens pentru șederi foarte scurte, 1-3 zile, când costul total rămâne rezonabil și nu justifică efortul de a cumpăra altceva. Pentru o săptămână sau mai mult, diferența de preț față de eSIM sau cartelă locală devine semnificativă.

Metoda 5: Router Wi-Fi portabil (pocket Wi-Fi)

Un router portabil cu SIM local îți creează un hotspot propriu la care poți conecta mai multe dispozitive simultan. Util mai ales dacă călătorești cu familia sau dacă ai nevoie de internet pe laptop, tabletă și telefon în același timp.

Poți închiria astfel de dispozitive la aeroporturi din multe țări sau le poți cumpăra online înainte de plecare. Prețul de închiriere e de obicei 5-10 euro pe zi, ceea ce face varianta mai scumpă decât eSIM-ul dacă ești singur, dar competitivă dacă împarți costul cu 2-3 persoane.

Dezavantajul principal e că adaugi un dispozitiv în bagaj care trebuie încărcat separat. Dacă bateria se termină sau uiți routerul în cameră, rămâi fără internet pe telefon.

Comparație rapidă: care metoda e mai bună și când

Fiecare metodă are un context în care funcționează cel mai bine.

eSIM prepaid e varianta cea mai practică pentru cei cu telefoane compatibile și pentru călătorii de o săptămână sau mai lungi. Activezi de acasă, ai internet la aterizare, nu depinzi de nimic fizic la destinație.

Cartela SIM locală e bună când telefonul nu suportă eSIM sau când vrei un număr local pentru apeluri. Necesită puțin timp la destinație și o investigație scurtă despre ce rețele există în țara în care mergi.

Pachetul de la operatorul român e convenabil pentru deplasări scurte de business de 1-2 zile, când confortul contează mai mult decât prețul.

Wi-Fi exclusiv e o opțiune realistă dacă stai într-un singur loc și nu ai nevoie de navigare pe stradă, dar devine frustrant rapid în orice trip activ.

Router portabil are sens la grup și pentru utilizatori cu mai multe dispozitive, dar adaugă complexitate și un gadget în plus de gestionat.

Ce să faci în primele 15 minute după aterizare

Indiferent de varianta aleasă, câteva acțiuni simple reduc riscul de consum neintenționat. Imediat după aterizare, înainte să ieși din zona de aeroport, dezactivează datele de roaming dacă nu ai activat deja un plan. Conectează-te la Wi-Fi-ul aeroportului și verifică dacă soluția ta de internet e activă și funcționează. Abia după aceea activează datele mobile.

Dacă folosești eSIM, profilele alternative trebuie gestionate din setările telefonului. Pe Android și iPhone poți seta care SIM folosești pentru date și poți comuta între profilul românesc și cel de travel.

Taxele mari de roaming în afara UE nu sunt o problemă fără soluție, sunt o problemă fără pregătire. Orice din cele cinci variante de mai sus costă mai puțin decât roamingul nereglementat și toate sunt accesibile oricui cu un telefon modern.

eSIM-ul s-a impus în 2025-2026 ca varianta preferată pentru călătorii care vor comoditate și preț rezonabil fără să se complice cu cartele fizice. Cartela locală rămâne solidă pentru cine are timp la destinație sau telefon fără eSIM. Pachetul de la operator rezolvă situațiile urgente și deplasările scurte.

Alege în avans, activează înainte de zbor și vacanța ta nu va fi umbrită de nicio surpriză pe factură.