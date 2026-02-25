Procurorii cer mandate de arest pentru patru persoane cercetate în dosarul de delapidare a fondurilor naționale și externe destinate proiectelor de infrastructură

Procurorii cer mandate de arestare pe numele a patru învinuiți, reținuți de Centrul Național Anticorupție (CNA), în dosarul de delapidare a fondurilor naționale și externe destinate proiectelor de infrastructură.

Totodată, potrivit unui comunicat al CNA, pe 24 februarie, a fost reținut un angajat al Inspectoratului de Stat al Muncii. Acesta este bănuit de pretinderea și acceptarea a 3000 de euro pentru mușamalizarea unui incident de muncă, soldat cu prejudicierea unui salariat.

În prezent, în dosar:

• au statut de învinuit – cinci persoane (administratorul și angajații unui operator economic);

• statut de bănuit – trei persoane (un angajat al Inspectoratului de Stat al Muncii și doi primari).

Pe 23 februarie, Centrul Național Anticorupție (CNA) și Procuratura municipiului Bălți au efectuat acțiuni ample de urmărire într-o cauză penală ce vizează fapte de corupție și delapidarea fondurilor naționale și externe destinate proiectelor de infrastructură. Organele de drept au efectuat percheziții și ridicări de acte în mai multe primării din centrul, nordul și sudul țării, precum și la sediul unui operator economic. Potrivit unui comunicat al CNA emis în acea zi, cinci persoane au fost reținute pentru 72 de ore și plasate în izolator.

Cauza penală vizează activitatea administratorului și a unor ingineri din cadrul unui operator economic, ale cărui oferte au fost desemnate câștigătoare în urma procedurilor de achiziții publice organizate de mai multe primării pentru construcția rețelelor de alimentare cu apă și canalizare. Potrivit CNA, lucrările au fost finanțate din Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală, prin intermediul Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală (ONDRL), în cadrul Programului național de dezvoltare locală „Satul European” pentru anii 2024–2028 (ediția II).

Totodată, a fost documentat un caz de transmitere a sumei de 3 500 de euro de către administratorul operatorului economic către o persoană din subordine, care ar fi pretins că are influență asupra unor angajați ai Inspecției teritoriale de muncă, ai Inspectoratului de Poliție teritorial și ai procuraturii teritoriale, pentru a determina neinițierea urmăririi penale într-un caz privind încălcarea regulilor de protecție a muncii, soldat cu cauzarea unei afecțiuni oculare unui salariat.

Acțiunile de urmărire penală în dosar continuă, iar persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.