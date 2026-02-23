AUDIO „Tu i-ai dat lui Sașa numa’ 3000”. Detalii despre perchezițiile efectuate în mai multe primării, într-un dosar de delapidare în proiecte de infrastructură. Cinci persoane reținute

Centrul Național Anticorupție (CNA) și Procuratura municipiului Bălți informează despre desfășurarea unor acțiuni ample de urmărire într-o cauză penală ce vizează fapte de corupție și delapidarea fondurilor naționale și externe destinate proiectelor de infrastructură. Organele de drept au efectuat percheziții și ridicări de acte în mai multe primării din centrul, nordul și sudul țării, precum și la sediul unui operator economic. Potrivit unui comunicat al CNA, cinci persoane au fost reținute pentru 72 de ore și plasate în izolator.

„Vocea 2: – Da… Cu ….Rediu.

Vocea 1: – Așa. Spune.

Vocea 2: – La noi s-o primit 84 de tone de asfalt din 170, adică în jumate.

Vocea 1: – Așa.

Vocea 2: – Cu jumate ce fașem?

Vocea 1: – Da ei ce? Mai subțire au pus? Ce au făcut?

Vocea 2: – Mai subțire как обычно, da. Ei au calculat de 10 cm, au pus 6, 7, 8,

caroce.

Vocea 1: – Aha.

Vocea 2: – Și s-o punem partea cealaltă la… cum se mai cheamă satul cela? Tot

la * (…).

Vocea 2: – Tu i-ai dat lui Sașa numa 3000.

Vocea 1: – Da noi cât am dat la plată?

Vocea 2: – 5 milioane!

Vocea 1: – Ap o să mai dăm.

Vocea 2: – Asta ca eu să nu…

Vocea 1: – Nu, vezi că eu poate că nici nu știam, b* de… Vocea 2: – Posibil, eu nu zic, înseamnă că eu iau acestea 3 mii și mai adaug de la mine 2 și o să-ți pun la salariu. Vocea 1: – Da. Vocea 2: – Că pur și simplu am scăpat cuvântul, eu l-am… Vocea 1: – Nu, nu, nu. Vocea 2: – L-am adus la condiție de… Vocea 1: – Nu… Adevărat, tot normal. Da cred că b* nu știam ce sumă va fi,

că noi am vrut să dăm mai, mai înainte b*** la plată, da am mai făcut niște lucrări.

Vocea 2: – Nu, nu, acum 5 milioane am semnat.

Vocea 1: – Da.

Vocea 2: – Și el, după ce am discutat cu dânsul, a semnat, n-a făcut probleme.

Vocea 1: – Păi, adevărat, dar am în vedere că îți spun că noi ***** asta a fost

vreo 3 săptămâni în urmă.

Vocea 2: – ….

Vocea 1: – După asta aiștea au spus: ”Băi, dați pân pe 5”. Și noi spunem: ”Băi,

noi pe care acum îl dăm, aista îi ultimul pe anu ăsta, înțelegi? Care o să dăm la

ONDRL și de-atâta noi am vrut mai mare. Iaca”.

Vocea 2: – Vsio, eu am înțeles! Păi mergi pe ideea asta că numa noi și (…)”.

Cauza penală vizează activitatea administratorului și a unor ingineri din cadrul unui operator economic, ale cărui oferte au fost desemnate câștigătoare în urma procedurilor de achiziții publice organizate de mai multe primării pentru construcția rețelelor de alimentare cu apă și canalizare. Potrivit CNA, lucrările au fost finanțate din Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală, prin intermediul Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală (ONDRL), în cadrul Programului național de dezvoltare locală „Satul European” pentru anii 2024–2028 (ediția II).

„Potrivit materialelor acumulate, operatorul economic a executat lucrări în localități din raioanele Soroca, Edineț, Glodeni, Sîngerei, Strășeni, Șoldănești, Căușeni și Taraclia. În cadrul recepției la terminarea lucrărilor și al recepției finale, administratorul și inginerii ar fi promis și oferit mijloace bănești membrilor comisiilor de recepție, inclusiv angajați ai Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică, diriginți de șantier, proiectanți, primari și alți specialiști implicați, pentru a nu consemna neconformitățile existente și pentru a semna actele de recepție, deși au fost constatate multiple abateri neînlăturate.

De asemenea, au fost documentate cazuri privind includerea fictivă în actele de executare a unor lucrări care, în realitate, nu au fost efectuate, documentele respective fiind prezentate spre achitare către IP ONDRL. Într-un alt episod investigat, la reabilitarea unui drum afectat în urma lucrărilor de construcție a apeductului, s-a constatat utilizarea a doar 84 de tone de asfalt din totalul necesar de 170 de tone. Totodată, în locul grosimii proiectate de 10 cm, stratul de asfalt ar fi fost aplicat într-o grosime variabilă de aproximativ 6–8 cm, contrar documentației de proiect și normativelor tehnice în construcții”, se spune în comunicatul CNA.

Totodată, a fost documentat un caz de transmitere a sumei de 3 500 de euro de către administratorul operatorului economic către o persoană din subordine, care ar fi pretins că are influență asupra unor angajați ai Inspecției teritoriale de muncă, ai Inspectoratului de Poliție teritorial și ai procuraturii teritoriale, pentru a determina neinițierea urmăririi penale într-un caz privind încălcarea regulilor de protecție a muncii, soldat cu cauzarea unei afecțiuni oculare unui salariat.

Sursa foto: CNA

Acțiunile de urmărire penală sunt în desfășurare, iar persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.