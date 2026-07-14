„Proceduri de curățare spirituală” și „intervenții pentru soluționarea problemelor”: o femeie în vârstă de 65 de ani, trimisă pe banca acuzaților pentru escrocherie

O femeie în vârstă de 65 de ani, acuzată de escrocherie, a fost trimisă pe banca acuzaților, anunță Procuratura Generală (PG). Aceasta ar fi făcut parte, în perioada noiembrie – decembrie 2025, dintr-un grup criminal organizat care cerea bani pentru efectuarea „ritualurilor pentru noroc”, având rolul de curier. Dacă va fi găsită vinovată femeia riscă închisoare pe un termen de până la 8 ani, cu aplicarea unei amenzi.

Potrivit unui comunicat al PG, victima a urmărit pe o rețea de socializare un videoclip publicat de pe o pagină care imita contul unei clarvăzătoare. În material erau promovate pretinse metode de „aranjare a vieții personale”, „întoarcerea unei persoane apropiate” și diferite „ritualuri pentru noroc”.

Ulterior, partea vătămată ar fi fost contactată de persoane care s-au prezentat drept reprezentanți ai clarvăzătoarei și a fost convinsă că poate beneficia de o „intervenție spirituală pentru soluționarea problemelor personale”.

„În cadrul discuțiilor, acesteia i s-ar fi comunicat că ar avea anumite „blocaje spirituale” și că este necesară o procedură de „curățare”, pentru care ar fi nevoie de rune, rugăciuni și alte obiecte pretins cu proprietăți speciale. (…) Sub pretextul realizării acestor proceduri, victimei i-ar fi fost solicitate mai multe sume de bani, spunându-i-se că mijloacele bănești îi vor fi restituite ulterior. Pentru a o determina să continue plățile, persoanele implicate ar fi invocat diverse motive, inclusiv existența unor riscuri pentru ea și familia sa, precum și necesitatea unor noi „etape” ale ritualului”, se arată în comunicatul Procuraturii Generale.

În această schemă, învinuita ar fi avut rolul de a primi o parte din mijloacele bănești transmise de victimă.Astfel, la data de 15 decembrie 2025, învinuita ar fi primit suma de 20 000 de lei prin transfer bancar, iar ulterior, la 18 decembrie 2025 și 24 decembrie 2025, s-ar fi întâlnit cu partea vătămată în orașul Rîșcani, unde ar fi primit direct sumele de 240 000 de lei și, respectiv, 260 000 de lei.

„Potrivit declarațiilor părții vătămate, la una dintre întâlniri, banii au fost transmiși după confirmarea unui cuvânt-cheie – „Solnțe”. Ultima sumă ar fi fost oferită sub pretextul procurării unei pretinse „cărți a morților”, adusă din străinătate, din care urmau să fie citite rugăciuni pentru finalizarea procedurilor promise. Ulterior, mijloacele bănești primite ar fi fost convertite în valută străină și transmise altor membri ai grupului”, menționează PG.

Prin acțiunile imputate, părții vătămate i-ar fi fost cauzat un prejudiciu material în valoare totală de 520 000 de lei.

În declarațiile sale, învinuita a confirmat primirea sumelor de bani menționate, însă a susținut că nu a cunoscut caracterul ilegal al acțiunilor sale și că ar fi acționat la indicațiile unei persoane cu care comunica online.

În privința altor persoane neidentificate, cauza penală a fost disjunsă într-o procedură separată, urmărirea penală continuând.