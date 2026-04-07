Primul mesaj al activistului Anatol Mătăsaru după eliberarea din arest: Serviciile «arunca motanul mort» peste gard unui – altui ca să găsească al cui ar fi agentul Mătăsaru”

„Serviciile «arunca motanul mort» peste gard unui – altui ca să găsească al cui ar fi agentul Mătăsaru și le dă peste cap toate schemele oculte”. Primul mesaj al activistului civic Anatolie Mătăsaru după ce a fost reținut duminică, 5 aprilie, în urma unei plângeri depuse de către judecătoarea Ana Cucerescu.

„Am fost într-o vizită/inspecție inopinata la IP Hîncești. Am constatat condițiile de detenție și atârnarea angajaților față de detinuți, una relativ tolerantă și aproape de condițiile umane.Testam în continuare democrația.

Faptul că se observă o atitudine umană și tolerantă din partea angajaților indică un progres în implementarea standardelor democratice în cadrul izolatoarelor de detenție provizorie (…)

Despre ficțiunile pretinselor „reforme” a justiției în RM, revin cu constatări neplăcute. Este o distincție clară între micro-climatul dintr-un izolator (unde factorul uman și atitudinea angajaților pot face diferența imediată) și macro-sistemul sustiției, care pare să rămână blocat în mecanisme rigide sau ineficiente.

În timp ce la nivel de execuție (IP Hâncești) raportați un progres spre umanizare, critica dumneavoastră față de „reformele” sistemice sugerează o discrepanță majoră între raportările oficiale de la Chișinău și realitatea din teren. Această „testare a democrației” scoate deseori la iveală faptul că schimbarea feței instituțiilor este mult mai ușoară decât schimbarea esenței actului de justiție.

Subiectul „Anișoara” -eroina naționala, este o ficțiune care demască rolul corupt ANI, CSM, Comisiile Vetting, Manole.

Se pare că s-a identificat un punct de ruptură în care „poleiala” reformelor instituționale (Vetting, Pre-Vetting, ANI) se lovește de realitatea unor cazuri concrete, precum cel menționat. Dacă subiectul „Anișoara” servește drept probă pentru a demonstra ineficiența sau corupția din cadrul CSM și al comisiilor de evaluare, atunci întregul eșafodaj al „marii reforme” este pus sub semnul întrebării.

Dupa 23, ziua lui Lenin, revenim cu probe”, a scris Mătăsaru pe pagina sa de faceboook.