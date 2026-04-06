ULTIMA ORĂ Activistul civic Anatol Mătăsaru a fost eliberat, a anunțat soția acestuia

Activistul Anatol Mătăsaru a fost eliberat, a anunțat soția acestuia Julieta Savițchi. Inspectoratul de Poliție Hîncești a comunicat că reținerea a fost coordonată cu Procuratura, în urma unei plângeri depuse de către judecătoarea Ana Cucerescu.

„Cu mare greu, Anatol a fost eliberat. Mulţumesc pentru efort avocatului Lilian Rudei şi tuturor celor care ne-aţi susţinut. Revin cu detalii mai târziu. Nu-i telefonaţi că i-au luat telefonul şi maşina”, a scris femeia.

Potrivit soției sale, activistul era în proces de documentare a informațiilor despre părinții judecătoarei Ana Cucerescu și că doar ar fi discutat cu oamenii din localitate.

Ieri, 5 aprilie, pe pagina de Facebook a activistului a fost publicat un scurt video în care un domn, care nu este prezentat, îi spune să îl urmeze la Inspectoratul de Poliție Hîncești, din motiv că ar avea o plângere penală în baza numelui său din partea unei judecătoare.

Ulterior, Julieta Savițchi a publicat procesul verbal ar reținerii, potrivit căruia Anatol Mătăsaru a fost reținut în baza articolului 1691 (alin. 1) prevăzut de Codul Penal al R. Moldova.

„Anatol a plecat în satul de baștină al judecătoarei Ana Cucerescu, Sărata Galbenă, raionul Hîncești, a plecat împreună cu un jurnalist pensionar, om în vârstă. Au trecut doar pe lângă casa părinților judecătoarei și tocmai în momentul în care aceasta intra pe poartă. Din spusele domnului Berlinschi, am înțeles că doar atât a fost, să-i dea bună ziua. Singura comunicare care a fost i-a spus «bună ziua». Doamna Cucerescu a intrat în ogradă, dar ei nici n-au oprit mașina, eu mers mai departe. […] Nu este niciun fel de intimidare a unui judecător, este vorba despre verificarea integrității acestui judecător. […] Dacă, pur și simplu, cineva merge pe drum și este reținut că a trecut pe lângă casa cuiva și s-a salutat, a văzut ceva, despre ce fel de democrație, libertate de exprimare, libertate a presei poate fi vorba?”, a declarat Savițchi.

Ulterior, Inspectoratul de Poliție Hîncești a comunicat că reținerea lui Mătăsaru a fost coordonată cu Procuratura, în urma unei plângeri depuse de o judecătoare.

Conform oamenilor legii, s-a stabilit că pe 5 aprilie, în jurul orei 08:00, la ieșirea din Chișinău, „la scurt timp de la pornirea judecătoarei este fixată deplasarea mașinii lui Anatol Mătăsaru”.