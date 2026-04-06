UPDATE Un dispozitiv de urmărire a fost găsit pe mașina judecătoarei Ana Cucerescu. Detalii de la IGP

UPDATE 18:30 Cu puțin timp în urmă, în momentul examinării mașinii judecătoarei a fost depistat un dispozitiv de urmărire, instalat pe mijlocul de transport, a anunțat Inspectoratul General al Poliției (IGP).

„Ofițerii de investigație întreprind acțiuni pentru a stabili de către cine a fost amplasat și care a fost scopul”, a mai adăugat IGP.

Știrea inițială…

Inspectoratul de Poliție Hîncești a comunicat că reținerea activistului Anatol Mătăsaru a fost coordonată cu Procuratura, în urma unei plângeri depuse de o judecătoare.

Conform oamenilor legii, s-a stabilit că ieri, 5 aprilie, în jurul orei 08:00, la ieșirea din Chișinău, „la scurt timp de la pornirea judecătoarei este fixată deplasarea mașinii lui Anatol Mătăsaru”.

„În momentul în care judecătoarea schimbă traseul în direcția unui lăcaș sfânt, Anatol Mătăsaru se întoarce în capitală. În jurul orei 10:00, în momentul în care judecătoarea părăsește locația respectivă, spre Hîncești, Anatol Mătăsaru pornește repetat din Chișinău în direcția Hîncești”, a scris Inspectoratul de Poliție Hîncești.

„Persoana vizată ar fi fost observată în mod repetat în proximitatea acesteia”

Soția activistului Anatol Mătăsaru, jurnalista Julieta Savițchi, a publicat un video de circa 10 minute în care susține că activistul nu a comis fapte penale și că a fost reținut neîntemeiat, întrucât singura comunicare pe care acesta a avut-o cu magistrata Ana Cucerescu s-a limitat la „bună ziua”.

„Persoana vizată ar fi fost observată în mod repetat în proximitatea acesteia, manifestând un comportament de urmărire și hărțuire în legătură cu activitatea sa profesională. La moment, Poliția, în coordonare cu Procuratura, acumulează probatoriul pe caz, timp în care persoana beneficiază de prezumția de nevinovăție, potrivit legii”, a comunicat Poliția.

Conform oamenilor legii, acesta este documentat prin prisma articolului 169/1 alin. (1) lit. b) din Codul Penal „Persecutarea în mod sistematic a unei persoane căreia i s-a cauzat o stare de anxietate, frică pentru siguranța proprie ori a rudelor apropiate, fiind constrânsă să își modifice conduita de viață, săvârșită prin supravegherea locuinței persoanei, a locului de muncă sau a altor locuri frecventate de către aceasta”.

„Nu este niciun fel de intimidare a unui judecător”

Ieri, 5 aprilie, pe pagina de Facebook a activistului a fost publicat un scurt video în care un bărbat, care nu este prezentat, îi spune să îl urmeze la Inspectoratul de Poliție Hîncești, din motiv că ar avea o plângere penală în baza numelui său din partea unei judecătoare.

Ulterior, Julieta Savițchi a publicat procesul verbal ar reținerii, potrivit căruia Anatol Mătăsaru a fost reținut în baza articolului 1691 (alin. 1) prevăzut de Codul Penal al R. Moldova.