Primele petroliere au traversat Strâmtoarea Ormuz în urma memorandumului semnat de SUA și Iran

Trei supertancuri sub pavilion saudit care transportă 6 milioane de barili de țiței au navigat prin Strâmtoarea Ormuz joi, 18 iunie, la câteva ore după ce președintele american Donald Trump a semnat un acord cu Iranul pentru a pune capăt războiului care a perturbat aprovizionarea globală cu energie, potrivit Reuters.

Conform agenției de știri, în Liban, unde peste un milion de oameni sunt strămutați din cauza luptelor, forțele israeliene au lansat noi atacuri aeriene joi dimineață, ridicând îndoieli cu privire la cât de departe va merge Trump pentru a-și forța aliații din timpul războiului să oprească o ofensivă pe care a promis că o va încheia.

Trump și-a pus semnătura miercuri, 17 mia, pe „memorandumul de înțelegere” pentru a pune capăt războiului, la fel ca și președintele iranian Masoud Pezeshkian, punându-l în vigoare cu două zile mai devreme decât se aștepta anterior.

Acesta solicită deschiderea imediată a Strâmtorii Ormuz și ridicarea blocadei americane asupra porturilor iraniene.

Deși transportatorii spun că va dura totuși până când tranzitul prin strâmtoare va ajunge la nivelurile de dinainte de război, fiind nevoie încă de asigurarea unui acces sigur și de eliminarea minelor, au existat semne imediate ale unui impact.

Navele care odinioară și-ar fi putut ascunde pozițiile prin oprirea transponderelor își transmiteau acum locațiile, fiind pregătite să tranziteze strâmtoarea.

Prețurile la țițeiul Brent au scăzut cu încă 2%, sub 78 de dolari pe baril, cel mai scăzut nivel de la începutul atacului armat.

Memorandumul americano-iranian dă startul unei perioade de negocieri de 60 de zile pentru a ajunge la o soluționare finală a războiului, lansat de Trump în februarie alături de prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu.