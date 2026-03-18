UPDATE „89 300 (…) asta-i realitatea, celelalte pe urmă, încolo încetișor, mergem”. Primarul orașului Căușeni, reținut de CNA pentru o mită de 89 de mii de lei

UPDATE 11:25 Reprezentanții CNA au publicat secvențe audio în dosarul mitei de 89 de mii de lei, pretinsă pentru atribuirea unui contract de lucrări, în cadrul căruia au fost reținute două persoane, printre care primarul orașului Căușeni, pentru 72 de ore.

„- 89 300, iată-le. Celelalte nu-s, acestea sunt ale mele. Le-am încurcat care foi și ale cui sunt. Aici sunt mai mulți, nu numai tu. – Asta-i. – Aha. Iată-le așa, sunt 178 560? – Aha. – 89 280… 89 300. Ei, asta-i realitatea, celelalte pe urmă, încolo încetișor, mergem. Dacă este anul ăsta și este un proiect bun, de luat încolo încoace, înainte să știm ce să facem, dacă ești de acord? – Cam până la sfârșit de ianuarie se termină planificările și, când o să fie, vă spun.”

Acțiuni de urmărire penală sunt desfășurate într-un dosar amplu, pornit pe fapte ce vizează abuzul în serviciu, coruperea pasivă și coruperea activă, în care sunt investigate acțiunile ilicite ale unor angajați ai administrației publice locale din Căușeni și ale unui agent economic, informează miercuri, 18 martie, Centrul Național Anticorupție (CNA).

Descinderile au loc la sediul Primăriei Căușeni, inclusiv în biroul primarului și ale unor angajați ai instituției, dar și la sediile și oficiile unor agenți economici vizați în cadrul investigației.

Potrivit materialelor anchetei, primarul orașului Căușeni, Alexandru Donțu, este bănuit că ar fi pretins, a acceptat și a primit mijloace financiare ce nu i se cuvin în sumă de 89 300 de lei, „ceea ce constituie 50% din suma contractului adjudecat anterior unei companii de administrația locală”.

La această etapă a operațiunii, de la fața locului au fost ridicate documente, dispozitive de stocare a informației și alte probe relevante pentru cauza penală.

În prezent, primarul Alexandru Donțu și reprezentantul unui agent economic au fost reținuți. Ambii urmează a fi escortați la CNA pentru audieri și plasarea în izolatorul de urmărire penală pentru 72 de ore.

„Investigațiile continuă sub conducerea procesuală a Procuraturii mun. Chișinău pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului și identificarea altor persoane implicate. Amintim că orice persoană se prezumă a fi nevinovată până la pronunțarea unei decizii definitive a instanței de judecată.”

Alexandru Donțu a devenit primar al orașului Căușeni în urma alegerilor locale noi din noiembrie 2024, organizate după ce Anatolie Donțu, tatăl său, care deținea mandatul de primar, a fost destituit din funcție în urma unei decizii a Autorității Naționale de Integritate. La fel ca tatăl său, Alexandru Donțu a candidat din partea partidului Platforma Demnitate și Adevăr (DA).