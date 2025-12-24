„Prima victorie”. Repartizarea dosarelor către Marina Rusu, magistrata care a protestat la CSM, a fost suspendată temporar

Judecătoarea Marina Rusu, care a protestat pe 22 decembrie în fața Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) pentru a cere respectarea drepturilor părinților din sistemul judiciar, a anunțat că a fost blocată repartizarea cauzelor noi către ea până la data de 6 ianuarie. Anterior, magistrata afirmase că, deși are mai mulți copii minori, inclusiv o fetiță sub doi ani, a decis să revină la serviciu cu program redus, cu pauza necesară pentru alăptare, însă în realitate ar primi un volum de lucru similar cu al unui angajat cu program complet.

„În această dimineață mi-a fost comunicată notificarea și încheierea privind blocarea repartizării cauzelor noi către mine până la data de 6 ianuarie, termen în care urmează să fie identificate soluții mai echilibrate pentru situația pe care am semnalat-o. Totodată, mi s-a adus la cunoștință că, în contextul scrisorii Consiliului Superior al Magistraturii nr. 2651m/i din 24 decembrie 2025, mi se remite spre informare încheierea președintelui interimar al Judecătoriei Chișinău, Constantin Damaschin, din 24 decembrie 2025, privind blocarea temporară a repartizării dosarelor către judecătoarea Rusu Marina prin intermediul PIGD”, a scris Rusu pe Facebook.

Sâmbătă, pe 20 decembrie, judecătoarea Marina Rusu a scris într-o postare pe rețelele sociale că „luni, 22 decembrie, va veni în fața CSM pentru a cere „să nu fim forțați să alegem între copiii noștri și munca noastră”.

„Am revenit la serviciu cu program redus pentru a putea fi aproape de copiii mei mici, pentru a-i putea alăpta, pentru a le oferi ceea ce au nevoie acum, la început de viață. În loc de sprijin, am primit același volum de muncă ca și cum aș lucra opt ore pe zi. Zi de zi sunt pusă în fața unei alegeri dureroase: să plec la timp și să-mi las munca neterminată sau să rămân și să-mi las copiii fără mine”, a afirmat Marina Rusu.

CSM a reacționat cu câteva minute înainte de începerea protestului din 22 decembrie, recunoscând existența problemei în întreg sistemul și anunțând că va fi creat un regulament pentru îmbunătățirea situației.

„Consiliul Superior al Magistraturii a anunțat elaborarea unui set de amendamente la Regulamentul privind distribuirea aleatorie a dosarelor, care vizează, pentru prima dată, introducerea unor reglementări clare referitoare la munca în regim parțial în sistemul judecătoresc. Această intenție a fost comunicată public în cadrul ședinței CSM din 25 noiembrie 2025.

După finalizarea consultărilor cu corpul judecătoresc, proiectul de amendament va fi supus consultării publice, inclusiv cu reprezentanți ai societății civile și cu parteneri de dezvoltare specializați în domeniul drepturilor copilului și al egalității de gen”, a punctat CSM.

Totuși, în cazul judecătoarei Marina Rusu, CSM a scris că volumul de lucru pe care îl are la moment, este cu 44% sub medie.

„La moment acest judecător are în procedură 121 de cereri repartizate, cu statut de dosar în procedură 68 de dosare. Media pentru 100% de cauze pentru judecătorii Judecătoriei sediul Centru, mun. Chișinău constituie 600-700 de cereri repartizate, dintre care 400-500 dosare în procedură. Prin urmare, la moment doamna judecător are în gestiune circa 17%, din sarcina de lucru a unui judecător din instanța din care vine, ce este mai puțin de 44%”, a argumentat CSM.

Marina Rusu a fost numită în funcția de judecător la 8 februarie 2012, pe un termen de cinci ani, pentru a activa la Judecătoria Cahul, sediul Taraclia. În mai 2017, ea a fost numită în funcția de judecător la Judecătoria Cahul.

Pe parcursul carierei sale, Rusu a înaintat candidatura pentru a deveni membră a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) din rândul judecătorilor, dar nu a promovat evaluarea externă a integrității realizată de Comisia Pre-Vetting, decizia fiind ulterior confirmată de Curtea Supremă de Justiție (CSJ), care a respins contestația depusă de judecătoarea Marina Rusu împotriva deciziei Comisiei Pre-Vetting.