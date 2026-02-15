Prim-ministrul, omagiu veteranilor și familiilor celor căzuți în Războiul din Afganistan: „Războiul nu aduce câștigători”

Prim-ministrul R. Moldova a participat, astăzi, 15 februarie, la evenimentul de comemorare a celor căzuți în Războiul din Afganistan. În discursul său, Alexandru Munteanu a subliniat cât de important este „să protejăm pacea în țară”.

Alexandru Munteanu a depus flori la monumentul ridicat în memoria celor căzuți în Războiul din Afganistan.

„Am adus un omagiu azi veteranilor și familiilor celor căzuți în Războiul din Afganistan. Mii de tineri din satele și orașele Moldovei au fost trimiși într-o luptă care nu le aparținea, pe pământ străin: 301 nu s-au întors acasă, iar sute au revenit purtând pentru tot restul vieții urmele războiului.

Le păstrăm memoria cu respect și recunoștință. Ne înclinăm în fața veteranilor – un exemplu de demnitate și solidaritate civică – și în fața familiilor care au trăit pierderea și multă suferință”, spune prim-ministrul.

Acesta a invocat războiul de la graniță, accentuând „responsabilitatea de a proteja pacea”.

„Experiența acelor ani ne-a lăsat o lecție clară: războiul nu aduce câștigători. El distruge destine, rupe familii și frânează dezvoltarea societăților. Pacea, în schimb, este condiția de bază pentru viață, libertate și progres. Cu un război la granița țării noastre, cu atât mai mare este responsabilitatea noastră: să protejăm pacea în țară”, se mai arată în mesajul premierului.

Anterior, și președintele Parlamentului a transmis un mesaj în amintirea celor care au fost trimiși să lupte în Afganistan.

Astăzi, 15 februarie, se împlinesc 37 de ani de la sfârșitul războiului din Afganistan, un conflict în care peste 12 500 de moldoveni au fost trimiși să lupte, iar 301 nu s-au mai întors acasă.

Anterior Ziarul de Gardă a scris despre „Viața de după război” și despre cum în fiecare zi de 15 februarie, participanții la războiul din Afganistan își amintesc și îi pomenesc pe cei căzuți în lupte, în perioada 1979-1989. Timp de 10 ani, cei mobilizați în Armata Sovietică, tineri din toate republicile sovietice, au luptat pe câmpul de război din Afganistan.