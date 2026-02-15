37 de ani de la sfârșitul războiului din Afganistan. Igor Grosu: „Este important să prețuim pacea și să avem grijă față de cei care au purtat povara războiului”

Astăzi, 15 februarie, se împlinesc 37 de ani de la sfârșitul războiului din Afganistan, un conflict în care peste 12 500 de moldoveni au fost trimiși să lupte, iar 301 nu s-au mai întors acasă. În acest context, președintele Parlamentului din R. Moldova, Igor Grosu, a transmis un mesaj către veteranii care au supraviețuit, dar și către familiile și apropiații celor căzuți pe front.

Igor Grosu a menționat că războiul din Afganistan reprezintă „un capitol dureros al istoriei, care a lăsat urme adânci în destinul a mii de familii din R. Moldova”.



„Aproape 13 mii de moldoveni au participat la acel război. 301 de tineri ostași, abia ajunși la vârsta de 20 de ani, au murit departe de casă într-un conflict care nu le-a aparținut. Alți circa 700 de tineri moldoveni, care-și îndeplineau datoria de ostaș, au fost răniți, iar alți 12 mii s-au întors acasă cu sechele ale războiului, mulți dintre ei decedând între timp”, precizează Grosu.

„Suntem cu gândul alături de veteranii care au supraviețuit, dar și alături de familiile și apropiații celor căzuți pe front. Este important să prețuim pacea și să avem grijă față de cei care au purtat povara războiului”, mai menționează președintele Parlamentului în mesajul său.









În acest an se împlinesc 37 de ani de la retragerea trupelor din Afganistan. Anterior Ziarul de Gardă a scris despre „Viața de după război” și despre cum în fiecare zi de 15 februarie, participanții la războiul din Afganistan își amintesc și îi pomenesc pe cei căzuți în lupte, în perioada 1979-1989. Timp de 10 ani, cei mobilizați în Armata Sovietică, tineri din toate republicile sovietice, au luptat pe câmpul de război din Afganistan.