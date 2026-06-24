Prețurile actualizate pentru motorină și benzină

Prețul motorinei și a benzinei 95 continuă să scadă, arată datele actualizate de pe site-ul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE).

Astfel, benzina 95 va costa maximum 27,81 lei pentru un litru, înregistrând o scădere de 13 bani comparativ cu ziua precedentă.

Totodată, motorina standard se ieftinește cu 33 de bani și va avea un preț maxim de comercializare de 25,32 lei per litru.