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Prețurile actualizate pentru motorină și benzină

Sursa: ZdG

Prețul motorinei și a benzinei 95 continuă să scadă, arată datele actualizate de pe site-ul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE).

Astfel, benzina 95 va costa maximum 27,81 lei pentru un litru, înregistrând o scădere de 13 bani comparativ cu ziua precedentă.

Totodată, motorina standard se ieftinește cu 33 de bani și va avea un preț maxim de comercializare de 25,32 lei per litru.

Sursa: ANRE
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