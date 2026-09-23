Prețul carburanților pentru miercuri, 23 septembrie

Prețurile la carburanți vor crește ușor miercuri, 23 septembrie, arată datele publicate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE).

Astfel, prețul maxim de comercializare pentru un litru de benzină 95 va fi de 34,04 lei, cu 5 bani mai mult decât în ziua precedentă.

Totodată, prețul maxim stabilit pentru un litru va ajunge la 36,63 lei, fiind vorba de o creștere cu 11 bani.