Energocom anunță economii de 17,5 milioane de lei până la sfârșitul anului. Compania promite că va reduce cheltuielile salariale și va amâna investiții IT

Energocom anunță că va reduce o parte din plățile salariale care „reprezintă o componentă importantă a remunerației angajaților” și că va amâna unele investiții planificate pentru dezvoltarea sistemelor informaționale în acest an. Măsurile ar urma să genereze economii de aproximativ 17,5 milioane de lei până la sfârșitul anului 2026, anunță compania.

Potrivit Energocom, circa 10 milioane de lei vor fi economisiți prin reducerea cheltuielilor salariale, iar alte aproximativ 7,5 milioane de lei prin optimizarea investițiilor în domeniul IT.

Compania precizează că numărul angajaților implicați în serviciile de furnizare a gazelor naturale a fost deja redus la 200, față de 260 de persoane încadrate anterior în compania care deținea obligația de serviciu public de furnizare a gazelor naturale.

Totodată, în cadrul Energocom Furnizare a fost instituit o suspendare temporară privind angajările în cadrul companiei.

Potrivit companiei, măsurile vin ca urmare a apelului prim-ministrului privind reducerea costurilor în instituțiile și agențiile de stat, dar și în contextul preocupărilor exprimate public referitor la nivelul salariilor conducerii.

„Dincolo de eforturile zilnice ale echipei Energocom de a asigura securitatea energetică a țării, înțelegem îngrijorările oamenilor în fața sezonului rece și importanța economisirii și a corectitudinii sociale”, se arată în mesajul companiei.

Energocom subliniază că măsurile nu vor soluționa de unele singure problema costurilor la energie, însă reprezintă, potrivit companiei, „un gest de solidaritate cu cetățenii” și un angajament de a contribui la efortul comun de economisire.

Premierul Vasile Tofan a anunțat că de marți, 22 septembrie, începe reorganizarea autorităților și instituțiilor publice, prin comasarea unor agenții cu funcții conexe, reducerea cheltuielilor administrative și a efectivelor de personal. Potrivit Guvernului, măsurile vizează circa 161 de instituții, care au împreună aproximativ 52 de mii de angajați.