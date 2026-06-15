Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va pleca la summitul G7, din nou, din R. Moldova, aceasta fiind deja a doua schimbare a aeroportului de plecare pentru vizitele sale internaționale din ultima perioadă, scrie European Pravda.

Conform datelor privind zborurile programate, aeronava cu care președintele Volodimir Zelenski și delegația ucraineană vor participa la summitul G7 va decola în seara zilei de 15 iunie de la Aeroportul Internațional Chișinău spre Geneva.

Geneva este, din punct de vedere logistic, cel mai apropiat aeroport internațional important de orașul francez Évian-les-Bains, situat pe malul Lacului Geneva, unde va avea loc summitul G7.

Este deja al doilea caz recent în care președintele Ucrainei pleacă într-o vizită externă de pe aeroportul din Chișinău. Timp de trei ani, aeroportul de bază pentru deplasările sale a fost Rzeszów, iar aeronava prezidențială ucraineană era staționată frecvent și la Cracovia, unde există o infrastructură tehnică mai bine dezvoltată.

De altfel, între ultimele deplasări externe, aeronava s-a aflat la Cracovia și a ajuns la Chișinău în cursul zilei de 15 iunie.

În weekendul trecut au apărut speculații privind schimbarea aeroportului de bază al lui Zelenski, după ce acesta a zburat pentru prima dată în Regatul Unit de la Chișinău, și nu din Polonia.

Pe fondul tensiunilor dintre Kiev și Varșovia privind denumirea unei unități a forțelor de apărare ucrainene după UPA, au apărut presupuneri că schimbarea aeroportului pentru vizitele externe ar avea o explicație politică.

Totuși, Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei a respins anterior existența unui context politic în spatele acestei decizii.