Președintele francez și premierul polonez au discutat despre posibile exerciții nucleare comune

Președintele francez Emmanuel Macon și premierul polonez Donald Tusk au discutat luni, 21 aprilie, despre organizarea unor exerciții comune, în cadrul unei inițiative conduse de Franța menite să includă aliații în sistemul său de descurajare nucleară. „Printre aspectele pe care le vom lua în considerare se vor număra schimburile de informații și exercițiile comune”, a declarat Macron în cadrul unei conferințe de presă ținută în Gdańsk, scrie Bloomberg.

Franța este singura putere nucleară din Uniunea Europeană. La începutul acestui an, Macron a anunțat „o nouă etapă în politica de descurajare a Franței”, o schimbare istorică care ar permite altor țări europene să joace un rol mai important în acest domeniu, începând cu participarea la exerciții nucleare.

Cooperarea în cadrul așa-numitei „descurajări proactive” include Polonia, precum și Germania, Grecia, Țările de Jos, Belgia, Danemarca și Suedia.

Polonia, care nu participă la programul american de partajare a capacităților nucleare, este interesată de consolidarea capacității europene de descurajare împotriva Rusiei.

„Am decis să ne alăturăm unui grup de țări invitate de Franța să coopereze. Un grup exclusivist format din țări care înțeleg necesitatea suveranității europene. Trăim într-o lume în care avem nevoie de capacități de descurajare nucleară”, a declarat premierul polonez Donald Tusk.

Franța insistă că controlul final asupra utilizării armelor sale nucleare trebuie să rămână la Paris, dar se vorbește despre posibilitatea de a staționa în cele din urmă avioane de luptă franceze dotate cu arme nucleare în țările aliate.

„Sincer să fiu, nu îmi doresc ca avioane echipate cu bombe atomice să survoleze Polonia, dar sper că nu aveți astfel de planuri”, i-a spus Tusk lui Macron.

Macron a declarat că echipa sa va discuta opțiunile cu omologii polonezi pentru a pune la punct operațiunile „în lunile următoare”.

Tusk a lăudat, de asemenea, angajamentul Franței de a proteja frontierele estice ale Poloniei — printre care se numără granițele cu Belarus și cu exclava rusă Kaliningrad. El a menționat posibilitatea ca Franța să participe la asigurarea securității aeroportului Rzeszów–Jasionka, care joacă un rol crucial în transportul de arme și ajutoare umanitare către Ucraina.

Franța și Polonia au semnat, de asemenea, acorduri pentru aprofundarea legăturilor în domeniul apărării în ceea ce privește spațiul și planificarea militară, începând cu achiziția planificată de către Polonia a unui satelit militar francez de telecomunicații până la sfârșitul anului.

Miniștrii apărării din ambele țări vor lansa, de asemenea, un plan bilateral de cooperare în domeniul apărării pentru perioada 2026–2028, menit să intensifice activitățile militare comune și coordonarea, a declarat biroul lui Macron.