„Aștept cu interes să consolidăm parteneriatul nostru solid cu Bulgaria”. Maia Sandu, felicitări către Rumen Radev pentru victoria la alegeri

Șefa statului Maia Sandu l-a felicitat pe fostul președinte al Bulgariei, Rumen Radev, după ce coaliția sa, Bulgaria Progresistă (PB), s-a clasat pe primul la alegerile parlamentare desfășurate luni, 20 aprilie. Într-un mesaj publicat pe 20 aprilie pe platforma X, aceasta și-a exprimat „interesul” de a continua colaborarea cu Bulgaria.

„Felicitări lui Rumen Radev cu ocazia victoriei electorale a partidului „Bulgaria Progresistă”. Aștept cu interes să consolidăm parteneriatul nostru solid cu Bulgaria pentru a întări pacea, suveranitatea și prosperitatea regiunii noastre”, a scris președinta pe X.

I look forward to building on our solid partnership with Bulgaria to strengthen our region’s peace, sovereignty and prosperity. — Maia Sandu (@sandumaiamd) April 20, 2026

Radev, fost general al forțelor aeriene, care a fost președinte al Bulgariei timp de nouă ani înainte de a demisiona în ianuarie pentru a intra în cursa electorală, a promis să combată ceea ce el numește „modelul de guvernare oligarhic” al țării, scrie Deutsche Welle.

Radev a pledat, de asemenea, pentru reluarea relațiilor Bulgariei cu Rusia și a criticat trimiterea de ajutor militar către Ucraina în contextul invaziei declanșate de trupele Moscovei.

Totuși, Radev a condamnat oficial invazia Rusiei și a declarat că, dacă va fi ales, nu va folosi dreptul de veto al Bulgariei pentru a bloca ajutorul UE pentru Kiev.

Radev se opune și politicii UE privind energia verde, pe care o consideră naivă „într-o lume fără reguli”.

El a susținut că Bulgaria va „face toate eforturile pentru a continua parcursul său european”. „Însă, credeți-mă, o Bulgarie puternică și o Europă puternică au nevoie de gândire critică și pragmatism. Europa a devenit victima propriei ambiții de a fi un lider moral într-o lume cu reguli noi”, a adăugat fostul general de aviație.