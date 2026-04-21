Escrocherii cu telefoane fictive: o tânără, condamnată la închisoare cu suspendare

O tânără de 23 de ani a fost condamnată pentru comiterea a două episoade de escrocherie, anunță marți, 21 aprilie, Procuratura Generală (PG).

Astfel, prin sentința instanței de judecată, tânără a fost condamnată, prin concurs de infracțiuni, la o pedeapsă de 1 an și 6 luni de închisoare. PG a menționat că executarea pedepsei a fost suspendată condiționat pe un termen de probațiune de 3 ani, cu obligarea respectării condițiilor stabilite de lege.

Potrivit materialelor cauzei, în lunile februarie și noiembrie 2023, tânăra a creat conturi false pe platformele TikTok și Telegram, unde a publicat anunțuri privind vânzarea unor telefoane mobile la prețuri mai mici decât cele de pe piață.

„Prin aceste anunțuri, a atras potențiali cumpărători, cărora le prezenta informații false, susținând că bunurile vor fi livrate prin curier după efectuarea plății. Inculpata a indus în eroare două persoane, obținând mijloace financiare în mod fraudulos. Victimele au transferat sumele de 3500 de lei și 2500 de lei pentru achiziționarea telefoanelor mobile. După primirea banilor, inculpata a întrerupt comunicarea cu victimele, pe care ulterior le-a blocat, fără a-și onora obligațiile asumate, iar bunurile promise nu au mai fost livrate”, a precizat PG.

În ședința de judecată, inculpata și-a recunoscut integral vina.

Astfel, Procuratura îndeamnă cetățenii să manifeste prudență în efectuarea cumpărăturilor online: să verifice autenticitatea vânzătorilor, să evite achitarea în avans către persoane necunoscute și să utilizeze metode sigure de plată, pentru a nu deveni victime ale escrocheriilor.