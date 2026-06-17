Premierul desemnat Adrian Veștea a făcut lista de miniștri din viitorul Guvern al României și merge în Parlament. Cine va face parte din cabinetul său

Premierul desemnat de Nicușor Dan, Adrian Veștea, a anunțat, marți seară, că azi va depune la Parlament programul de guvernare și lista de miniștri din Guvernul pe care vrea să-l formeze, precizând că din viitorul Executiv vor face parte reprezentanți ai Partidul Național Liberal (PNL), Partidul Social Democrat (PSD), dar și tehnocarți care se regăseau în formula propusă de Eugen Tomac, scrie HotNews.ro.

Întrebat la postul România TV dacă își va depune mandatul sau va continua procedurile privind învestirea noului guvern, prim-vicepreședintele PNL a declarat că va merge înainte cu mandatul pe care i l-a dat președintele Nicușor Dan.

„Sunt o persoană perseverentă, am motivat încă din prima zi care este motivul pentru care am acceptat acest mandat și voi merge până la capăt. Mi-am asumat acest lucru ținând cont că România nu este într-o situație tocmai bună. (…) Cu toții așteaptă să lăsăm orgoliile, să devenim implicați, fiindcă, până la urmă, cetățeanul zice: «v-am votat, faceți-vă treaba!» (…) Depunem lista la Parlament, depunem programul de guvernare în cursul zilei de mâine. Ne vom mobiliza, tocmai pentru a da dovadă de eficiență și pentru a nu mai pierde timpul”, a declarat Veștea, citat de Agerpres.

Două întâlniri cu Nicușor Dan

Prim-vicepreședintele PNL a confirmat că s-a întâlnit marți cu președintele Nicușor Dan, premierul desemnat precizând că șeful statului l-a încurajat să rămână implicat în procesul de învestire a noului guvern. De altfel, cei doi s-au văzut și luni, a punctat Veștea, însă Administrația Prezidențială nu a comunicat nimic oficial despre aceste întâlniri.

Liberalul nu a dorit să ofere nume din lista de miniștri pe care intenționează să o depună miercuri în Parlament.

„Cred că nu ar fi corect pentru unii să nu-i anunț, cred că este foarte de interes, dar cred că este bine să rămână în zona de…până în momentul în care nu clarificăm și nu stabilim exact toate ministerele, fiindcă vom mai seta niște lucruri”, a declarat Veștea.

Liberali în Guvernul Veștea, susține premierul desemnat

El a precizat însă că din viitorul cabinet vor face parte și colegi de partid, deși PNL a decis să nu susțină Guvernul Veștea. Cu toate acestea, există voci din partid care s-au opus deciziei luate în forul de conducere a formațiunii conduse de Ilie Bolojan.

Întrebat punctual despre portofoliul de la Finanțe, el a confirmat că a discutat cu Alexandru Nazare, care face parte la ora actuală din Guvernul demis, și s-a declarat încrezător că acesta va face parte din Executivul pe care-l va propune spre învestire Parlamentului.

„Alexandru Nazare și-a manifestat intenția de a face parte…am avut o discuție cât se poate de serioasă în cursul zilei de astăzi, ne-am întâlnit de dimineață, i-am spus intenția mea. Și cred că este necesar de a duce la bun sfârșit un buget pe care tu l-ai construit”, a declarat liberalul.

El a menționat că pe lista de miniștri nu se vor regăsi membri ai UDMR, dar și-a exprimat speranța că aceștia vor susține la vot cabinetul Veștea.

Miniștri „PNL, PSD și din zona tehnocrată”

Lipsa voturilor parlamentarilor UDMR scade matematic șansele ca o astfel de formulă propusă de președintele Nicușor Dan să treacă, deși matematic, nu e imposibil.

Veștea a concluzionat, în privința componenței noului guvern, că va include reprezentanți ai „PNL, PSD și din zona tehnocrată”, iar unii dintre ei s-ar fi regăsit și pe lista anterioară a precedentului premier desemnat, Eugen Tomac, care și-a depus mandatul duminică.

În privința USR, el a subliniat că nu a dorit să insiste privind o participare la guvernul pe care-l va propune, având în vedere poziționarea anumitor lideri ai Uniunii Salvați România.

Veștea a invitat parlamentarii de orice culoare politică să-i voteze Guvernul, inclusiv pe cei de la cel mai mare partid de opoziție, AUR.

AUR a anunțat că nu votează Guvernul Veștea

Liderul senatorilor AUR și președintele Consiliului Național al partidului, Petrișor Peiu, a declarat la Digi 24 că formațiunea nu va susține cabinetul Veștea. „Nu va primi niciun vot de la noi. E o bravadă”, a spus Peiu.

Întrebat dacă există o situație în care AUR ar putea să-și reconsidere poziția față de desemnarea lui Veștea, liderul grupului senatorial a răspuns: „Nu în viața asta. Nu putem vota un guvern care este expresia voinței personale a președintelui. Nu ne putem întoarce la epoca lui Carol al II-lea.”

Un alt motiv invocat pe Peiu este declarația lui Veștea legată de faptul că-și va asuma programul de guvernare cu care a fost învestit Ilie Bolojan ca prim-ministru.

Și prim-vicepreședintele AUR a anunțat marți că partidul său nu va vota Guvernul Veștea și niciun alt Executiv din care formațiunea nu va face parte.

Deschidere la POT pentru susținerea Guvernului Veștea

Președinta Partidului Oamenilor Tineri (POT), Anamaria Gavrilă, a transmis la discuțiile pe care le-a avut marți cu premierul desemnat, Adrian Veștea, că POT are deschiderea de a sprijini măsuri și proiecte care răspund interesului național și contribuie la stabilitate, inclusiv prin susținerea unui Guvern „responsabil”.

Răzvan Chiriță, liderul grupului Uniți pentru România, a anunțat, după discuția cu Adrian Veștea că „întâlnirea a fost pentru a discuta aspecte care sunt prioritare pentru domnul Veștea”.

„Până acum, nu avem o listă de miniștri propuși. Am discutat despre prioritățile grupului nostru parlamentar, despre măsurile pe care le vrem. Poziționarea grupului nostru nu diferă cu nimic față de parcursul pe care l-am avut până acum”, a spus Chiriță.

Fostul premier Victor Ponta, care acum este membru al grupului parlamentar Uniți pentru România, a spus marți că o decizie în privința susținerii premierului desemnat Adrian Veștea va fi luată după ce vor fi prezentate programul de guvernare și lista miniștrilor din cabinetul acestuia.