Premieră în Găgăuzia: Promo-LEX va monitoriza întregul proces electoral. 76 de observatori vor fi mobilizați în ziua alegerilor

Asociația Promo-LEX va monitoriza, pentru prima dată, întregul proces electoral din UTA Găgăuzia. Misiunea de observare a alegerilor regionale din 15 noiembrie a fost lansată miercuri, 16 septembrie, la Comrat și va urmări atât scrutinul pentru Adunarea Populară, cât și alegerile pentru funcția de bașcan, anunță Promo-LEX.

Potrivit Promo-LEX, este pentru prima dată când organizația desfășoară în Găgăuzia o misiune pe termen lung pentru alegerile regionale, care va acoperi toate etapele procesului – de la organizarea scrutinului și campania electorală până la ziua votării și perioada post-electorală.

La alegerile pentru funcția de bașcan din 2023, Promo-LEX a desfășurat doar o misiune de observare pe termen scurt, în ziua scrutinului.

Asociația explică decizia de a monitoriza în premieră întregul proces inclusiv prin modificările cadrului legal și prin constatările făcute în timpul scrutinului din 2023.

Alegerile din 15 noiembrie vor avea loc după o perioadă de blocaj instituțional în autonomie. Mandatul Adunării Populare a expirat în noiembrie 2025, iar organizarea unui nou scrutin a fost amânată. Funcția de bașcan este, de asemenea, vacantă.

În acest an, alegerile pentru Adunarea Populară și cele pentru funcția de bașcan se vor desfășura în aceeași zi.

Influențarea ilegală a alegătorilor, printre prioritățile monitorizării

Promo-LEX anunță că va urmări organizarea alegerilor și activitatea organelor electorale, înregistrarea și campania concurenților, finanțarea campaniilor, publicitatea electorală, contestațiile și litigiile, precum și procedurile din ziua votării.

O atenție specială va fi acordată tentativelor de influențare ilegală a alegătorilor, utilizării resurselor administrative și implicării unor terți în campania electorală.

„În contextul riscurilor semnalate în scrutinele precedente, monitorizarea tentativelor de influențare ilegală a alegătorilor, a utilizării resurselor administrative și a implicării părților terțe în campanie va constitui o prioritate a Misiunii de Observare Promo-LEX”, precizează Asociația.

Vor fi urmărite și eventualele probleme legate de listele electorale, transportarea alegătorilor, votarea cu urna mobilă și prezența persoanelor neautorizate în apropierea secțiilor de votare.

76 de observatori în ziua alegerilor

Pe durata perioadei electorale, trei observatori pe termen lung vor activa în raioanele Comrat, Ceadîr-Lunga și Vulcănești.

În ziua scrutinului, Promo-LEX va delega 76 de observatori pe termen scurt, astfel încât să fie acoperite secțiile de votare. Patru echipe mobile vor monitoriza și evenimentele din afara secțiilor.

Până la alegeri, Asociația va publica două rapoarte intermediare – pe 15 octombrie și 13 noiembrie. În ziua scrutinului vor fi organizate două conferințe de presă și vor fi publicate trei comunicate cu constatările observatorilor.

Promo-LEX monitorizează alegerile din R. Moldova din 2009, iar misiunea lansată pentru scrutinul din Găgăuzia este cea de-a 33-a a organizației.