Prejudiciu de peste un milion de lei: O persoană necunoscută s-a prezentat drept angajat al companiei „Premier Energy” pentru a obține bani de la victimă

În ultimele 24 de ore, Poliția nu a înregistrat cazuri noi de escrocherii telefonice, informează Inspectoratul General al Poliției (IGP). Totuși, alte două fapte comise anterior au fost raportate abia acum de către victime. Prejudiciul total estimat se ridică la peste 1,2 milioane de lei.

Una dintre escrocherii a fost comisă în perioada 10–16 septembrie curent, în municipiul Chișinău.

„O femeie de 64 de ani a fost contactată telefonic de o persoană necunoscută, care s-a prezentat inițial drept angajat al companiei „Premier Energy”, iar ulterior drept angajat al Poliției. Sub un pretext inventat, femeia a fost convinsă să transmită, prin intermediul unui curier, 1 120 735 de lei”, conform IGP.

Totodată, datorită vigilenței cetățenilor, alte 44 de tentative de escrocherie au fost dejucate înainte ca acestea să producă prejudicii, comunică Poliția.

În acest context, Poliția îndeamnă cetățenii să fie vigilenți și să nu transmită bani sau date bancare persoanelor necunoscute, indiferent de instituția în numele căreia se prezintă.