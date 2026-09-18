Ucraina primește 3,3 miliarde de euro din partea UE pentru achiziționarea de rachete și drone. Von der Leyen: „Urmează și mai mult”

Ucraina a primit o tranșă de 3,3 miliarde de euro din cadrul împrumutului de sprijin acordat de Uniunea Europeană, a declarat vineri prim-ministrul Sergii Korețkî, potrivit Reuters.

Ucraina va aloca fondurile pentru nevoi prioritare de apărare, în special pentru achiziționarea de rachete și drone, a precizat Koretskyi pe aplicația de mesagerie Telegram.

Anterior, șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a informat că a avut o convorbire telefonică cu președintele Zelenski și a anunțat despre ajutorul financiar pentru Ucraina.

„Sprijinul nostru merge mult dincolo de apărare. Anul acesta am mobilizat deja aproape 15 miliarde de euro pentru Ucraina. Urmează și mai mult. Am discutat despre reformele necesare în Rada Supremă pentru a debloca noi fonduri și pentru a menține Ucraina pe calea sa către Uniunea noastră”, se arată într-un comunicat al Comisiei Europene.

Von der Leyen a mneționat că săptămâna viitoare voi participa la Adunarea Generală a ONU de la New York și a declarat că mesajul ei pentru „prietenii Ucrainei din întreaga lume” va fi simplu: Europa își intensifică sprijinul, iar acum este rândul celorlalți” să facă același lucru.

Zelenski, într-un mesaj publicat pe Telegram, fără a menționa noua tranșă, a descris discuția cu von der Leyen drept „foarte productivă” și a spus că discuțiile s-au concentrat pe „pași esențiali pentru reziliența apărării noastre”.