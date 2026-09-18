Inspectoratul pentru Protecția Mediului a aplicat amenzi de aproape 162 de mii de lei în urma a 12 controale în domeniul forestier

În perioada 1-17 septembrie 2026, Inspectoratul pentru Protecția Mediului (IPM) a efectuat 12 controale în fondul forestier gestionat de Agenția „Moldsilva”, dar și în cel gestionat de autoritățile publice locale, a anunțat vineri, 18 septembrie, Ministerul Mediului.

Astfel, inspectorii au aplicat amenzi în valoare totală de 161 950 de lei. Volumul total de lemn extras ilegal a fost de circa 136 metri cubi.

Ministerul menționează, odată cu începerea perioadei de cumpărare a lemnelor pentru iarnă, directorilor întreprinderilor silvice li s-a cerut să ia măsuri împotriva tăierilor ilegale și să elibereze bonul fiscal și factura la fiecare vânzare de lemne.

„Oamenii plătesc cu bani munciți din greu. Responsabilitatea noastră este să fim corecți și să le vindem lemnul transparent și să asigurăm un preț corect la lemn”, a declarat, ministrul Mediului, Gheorghe Hajder.

Totodată, instituția îndeamnă cetățenii să cumpere lemne de foc din surse legale și să solicite bonul fiscal și factura.