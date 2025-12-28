Postul vamal de tip debarcader „Molovata” și-a întrerupt temporar activitatea din cauza condițiilor meteo

Postul vamal de tip debarcader „Molovata” și-a întrerupt temporar activitatea din cauza rafalelor de vânt care afectează circulația pe râul Nistru, potrivit unui mesaj al Serviciului Vamal.

„În aceste condiții, călătorii sunt îndemnați să opteze pentru postul vamal intern de control „Criuleni 18”, aflat la aproximativ 32 de kilometri distanță”, îndeamnă autoritățile.

Activitatea va fi reluată imediat ce condițiile meteorologice o vor permite.

Serviciul Hidrometeorologic de Stat din R. Moldova (SHS) a emis cod galben de intensificări ale vântului. Avertizarea meteo este valabilă în perioada 26 decembrie 2025, ora 14:00 – 29 decembrie 2025, ora 17:00.

Conform SHS, pe 28 decembrie, pe arii extinse, iar pe 29 decembrie izolat, se vor semnala ninsori slabe. La data de 28 decembrie, în sudul țării, precipitațiile vor cădea sub formă de lapoviță. Izolat, pe drumuri, se vor crea condiții de ghețuș.

Minimele nocturne vor atinge de la −5 și până la +1°C. Maximele diurne, pe 28 decembrie vor oscila între 0 și+5°C, cu scădere pe 29 și 30 dceembrie până la −2 și +3°C.