Politico: Belgia a numit trei condiții pentru confiscarea și împrumutarea activelor rusești înghețate în favoarea Ucrainei

Planul Comisiei Europene de a acorda Ucrainei un împrumut de 140 de miliarde de euro pentru despăgubiri, utilizând rezervele rusești înghețate, a stagnat din cauza poziției Belgiei. Șefii Comisiei Europene și ai guvernului belgian se vor întâlni vineri, 7 noiembrie pentru a discuta cererile Belgiei și pentru a încerca să rezolve diferențele, au declarat doi înalți oficiali ai UE pentru Politico.

Sursa citată scrie că prim-ministrul belgian, Bart De Wever se teme că țara sa ar putea fi obligată să returneze Rusiei suma pe care țările UE intenționează să o transfere Ucrainei din contul Băncii Rusiei de la depozitarul belgian Euroclear. În ciuda asigurărilor Comisiei Europene că returnarea banilor către Rusia va fi posibilă doar dacă aceasta pune capăt războiului și plătește reparații către Kiev, De Wever a cerut garanții mai puternice la reuniunea liderilor UE din octombrie pentru a proteja Belgia de riscurile financiare și juridice.

Conform Politico, în primul rând, Belgia dorește să elimine amenințarea reprezentată de posibilitatea ca Ungaria sau o altă țară să respingă sancțiunile împotriva Rusiei. Aceste sancțiuni sunt reînnoite la fiecare șase luni și trebuie aprobate în unanimitate. Dacă acest lucru nu se întâmplă, sancțiunile vor fi ridicate, ceea ce va necesita automat restituirea activelor Moscovei.

În al doilea rând, sursa citată scrie că Belgia dorește ca alte țări ale UE să împartă riscul prin furnizarea de garanții financiare pentru împrumut în cazul în care Rusia încheie războiul și cere restituirea activelor sau dacă avocații săi conving instanța de necesitatea acestui lucru. Comisia Europeană afirmă că rambursarea va fi posibilă numai dacă Moscova despăgubește Ucraina pentru daunele cauzate de război și dacă țările UE oferă garanții. Cu toate acestea, Belgia dorește să fie sigură că astfel de plăți vor fi efectuate imediat.

Comisia a propus extinderea împrumutului la acele țări care nu sunt capabile să transfere fonduri rapid, dar acest lucru le-ar crește datoria, o măsură nepopulară pentru mulți, inclusiv Franța și Italia.

În al treilea rând, Belgia solicită Comisiei să ia în considerare emiterea de garanții de împrumut din bugetul general actual al UE, mai degrabă decât din fonduri naționale. Comisia Europeană are fonduri în bugetul său pentru plăți de urgență, dar nu este clar dacă are în prezent suficiente fonduri pentru a face astfel de promisiuni. În plus, acestea vor trebui să fie legate de următorul buget al UE pe șapte ani, care nu va fi prezentat până în 2028, scrie Politico.

Kievul va avea o gaură uriașă în propriul buget dacă asistența financiară nu este acordată până în primăvara anului 2026. Comisia Europeană a planificat să ajungă la un acord cu țările UE privind un împrumut pentru reparații până la sfârșitul acestui an, cu scopul de a finaliza pregătirile pentru plata acestuia la începutul anului viitor. În plus, un alt împrumut – de la FMI – ar putea depinde de acțiunile UE. O misiune a Fondului va vizita în curând Kievul pentru a discuta furnizarea a 8 miliarde de dolari pe o perioadă de trei ani. O decizie este planificată pentru decembrie.

Sursa citată scrie că un împrumut pentru reparații din partea UE ar demonstra FMI și altor investitori că Ucraina va rămâne solidă din punct de vedere economic și financiar în următorii ani, potrivit oficialilor europeni.