Vadim Krasnoselski ar putea primi interdicție de a părăsi R. Moldova timp de cinci ani, după ce a fost decorat de Putin. Reacția Biroului pentru Reintegrare

Așa zisul lider al regiunii transnistrene, Vadim Krasnoselski, ar putea fi supus unor măsuri restrictive, inclusiv interdicției de a părăsi teritoriul R. Moldova pentru o perioadă de cinci ani. Anunțul a fost făcut de Biroul pentru Reintegrare, după ce acesta a plecat la Moscova, unde a fost decorat de președintele rus Vladimir Putin.

Instituția califică acțiunile Rusiei drept „o provocare” menită să împiedice integrarea europeană a R. Moldova și anunță că va analiza posibile măsuri de răspuns, fără a escalada situația.

„La revenire, îi vom aplica lui Krasnoselski măsuri restrictive, inclusiv interdicția de a părăsi teritoriul țării pentru o perioadă de 5 ani”, se arată în comentariul Biroului pentru Reintegrare.

Potrivit instituției, deplasarea lui Krasnoselski în Rusia a avut loc în contextul discuțiilor facilitate de Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) privind aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene pe perioada iernii.

Biroul pentru Reintegrare susține că intenția Rusiei de a destabiliza R. Moldova este una continuă și condamnă acțiunile Moscovei.

„Pe lângă problema aprovizionării cu gaz a locuitorilor din stânga Nistrului, eforturile OSCE rămân esențiale pentru gestionarea pragmatică a situației și prevenirea escaladării tensiunilor, precum și pentru creșterea încrederii între cele 2 maluri ale Nistrului, în vederea asigurării unui proces sustenabil de reintegrare a regiunii transnistrene”, a mai adăugat Biroul.

Președintele rus Vladimir Putin i-a acordat liderului regimului de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, „ordinul de onoare” al Federației Ruse. În videoclipul Kremlinului, Putin îl numește pe Krasnoselski „președintele R. Moldovenești Nistrene”, deși Rusia însăși nu recunoaște oficial așa-numita RMN.