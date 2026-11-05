„Rusia vrea să ne provoace. Ne întinde o capcană”, a comentat Vasile Tofan vizita lui Vadim Krasnoselski în Moscova, unde a fost decorat de Vladimir Putin

„Rusia vrea să ne provoace. Ne întinde o capcană”, a comentat premierul Vasile Tofan vizita așa-zisului lider al regiunii transnistrene, Vadim Krasnoselski, la Moscova, unde a fost decorat de președintele rus Vladimir Putin. Krasnoselski, ar putea fi supus unor măsuri restrictive, inclusiv interdicției de a părăsi teritoriul R. Moldova pentru o perioadă de cinci ani. Anunțul a fost făcut de Biroul pentru Reintegrare.

„Tovarășul Krasnoselski a sfidat bunul simț. A sfidat acel minim de încredere pe care încercam să-l construim cu malul stâng”, a spus Tofan.

„Rusia vrea să ne provoace. Ne întinde o capcană. Tovarășul Krasnoselski și-a făcut planuri deja să rămână în Rusia, acolo, cu familia. Lui nu-i trebuie confortul de la Tiraspol, dar confortul de la Moscova. Ei ne încurajează ca să-i punem interdicția ca el să aibă acoperire că «eu nu mă duc în Moldova, că nu-mi dau voie». Noi am luat o decizie diferită, asimetrică, unde spunem că «domnule Krasnoselski, reveniți, vă rog, la Tiraspol, dacă țineți atât de mult la ceea ce ați realizat sau nu acolo. Trăiți acolo în așa-zisa republică și din partea noastră vă impunem o interdicție pe cinci ani»”, a menționat premierul la conferința dedicată prezentării raportului Guvernului la 100 de zile de la investire. Detalii AICI.

Prim-ministrul a precizat că autoritățile R. Moldova nu se vor lăsa „provocate” de Rusia, în contextul „apropierii tot mai mari de Uniunea Europeană”.

„Eu sunt foarte curios care va fi decizia tovarășului Krasnoselski. Suspiciunea mea este că nu o să vrea să se întoarcă, deși eu vreau să trimit încă o dată semnalul: tovarășul Krasnoselski poate să revină la Tiraspol, doar că trebuie să fie pregătit că cinci ani o să stea acolo pe loc și o să se bucure de roadele administrației pe care a avut-o în ultima perioadă”, a punctat Vasile Tofan.



Ieri, 4 noiembrie, președintele rus Vladimir Putin i-a acordat lui Vadim Krasnoselski „ordinul de onoare” al Federației Ruse. În videoclipul Kremlinului, Putin îl numește pe Krasnoselski „Președintele Republicii Moldovenești Nistrene”, deși Rusia însăși nu recunoaște oficial așa-numita RMN.

„În pofida condițiilor dificile și a încercărilor de presiune externă, republica, sub conducerea sa, se dezvoltă consecvent. Locuitorii ei, de diferite naționalități, își apără împreună drepturile și interesele, apără adevărul istoric și păstrează limba rusă”, a declarat Putin.

Biroul pentru Reintegrare susține că intenția Rusiei de a destabiliza R. Moldova este una continuă și condamnă acțiunile Moscovei.