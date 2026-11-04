Putin i-a acordat lui Krasnoselski „ordinul de onoare”

Președintele rus Vladimir Putin i-a acordat liderului regimului de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, „ordinul de onoare” al Federației Ruse. În videoclipul Kremlinului, Putin îl numește pe Krasnoselski „Președintele Republicii Moldovenești Nistrene”, deși Rusia însăși nu recunoaște oficial așa-numita RMN, scrie Zona de Securitate.

„În pofida condițiilor dificile și a încercărilor de presiune externă, republica, sub conducerea sa, se dezvoltă consecvent. Locuitorii ei, de diferite naționalități, își apără împreună drepturile și interesele, apără adevărul istoric și păstrează limba rusă”, a declarat Putin.

Zona de Securitate precizează că Krasnoselski nu are niciun statut oficial în R. Moldova și că, cel mai probabil, la Moscova a zburat prin aeroportul din Chișinău, însă oficial nu s-a comunicat acest lucru.

Totodată, fără un statut legal, formal el nu ar trebui să poată reveni în țară.

Distincția vine cu puțin timp înainte de încheierea ultimului mandat al lui Krasnoselski. Așa-numitele alegeri prezidențiale din regiune sunt programate pentru 13 decembrie. Recent, Krasnoselski a primit și titlul de cetățean de onoare al Tiraspolului și a semnat o modificare care majorează indemnizațiile pe viață ale foștilor așa-numiți președinți.