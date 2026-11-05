Raportul Guvernului Tofan la 100 de zile: „Cea mai mare restanță e cum traducem tot ceea ce facem în schimbări reale în viața oamenilor”

Premierul Vasile Tofan susține că cea mai mare restanță a Guvernului, după primele 100 de zile de mandat, este transformarea acțiunilor și reformelor în schimbări concrete în viața cetățenilor. Șeful Executivului a declarat că, în pofida unor indicatori economici în creștere, inflația și prețurile ridicate la energie continuă să afecteze familiile din R. Moldova.

În cadrul unei conferințe de presă organizate joi, 5 noiembrie, cu ocazia prezentării rezultatelor primelor 100 de zile de activitate, Tofan a menționat că Guvernul are așteptări mari de la propria activitate și că nu este mulțumit de rezultatele obținute până acum.

„Cetățenii au așteptări foarte mari de la noi și noi avem tot foarte mari așteptări de la noi. De aceasta, cu siguranță, nu sunt mulțumit, pentru că suntem un Guvern autocritic, care întotdeauna își propune mai mult și așa vom continua să rămânem. Cred că cea mai mare restanță e cum traducem tot ceea ce facem în schimbări reale în viața oamenilor”, a declarat premierul.

Acesta a precizat că, în contextul dificultăților economice, una dintre prioritățile Guvernului este identificarea resurselor necesare pentru a sprijini cetățenii.

„Înțelegem că pe termen scurt, mai important ca niciodată, cu toate preocupările noastre bugetare, trebuie să găsim bani să-i ajutăm în această perioadă grea”, a afirmat Tofan.

Premierul a prezentat și câțiva indicatori economici pe care i-a calificat drept semnale pozitive. Potrivit acestuia, agricultura a crescut cu peste 18%, industria cu aproape 7%, iar exporturile de produse moldovenești cu aproape 13%. Totodată, salariul mediu a înregistrat o creștere reală de 3,3%. Tofan a subliniat însă că aceste evoluții nu se resimt suficient în veniturile populației, în condițiile în care inflația rămâne ridicată, iar energia este scumpă.

„Trebuie să transformăm aceste semnale într-o economie care produce mai mult, exportă mai mult, atrage capital și poate plăti salarii mai bune”, a declarat șeful Executivului.

Referindu-se la primele 100 de zile de activitate, premierul a menționat că Guvernul a publicat un raport detaliat, care include 182 de rezultate, decizii și acțiuni realizate sau inițiate. Tofan a afirmat că Executivul a avut de gestionat mai multe situații dificile, inclusiv niveluri foarte scăzute ale apei în Nistru, probleme regionale de aprovizionare cu motorină, creșterea prețurilor gazelor pe bursele europene, un atac cibernetic și incidente legate de războiul din Ucraina.

„Am încercat să nu permitem urgențelor să înlocuiască reformele, pentru că o țară nu poate recupera decalaje acumulate în decenii, dacă amână mereu lucrurile dificile”, a spus premierul.

Acesta a menționat că reforma administrației, simplificarea statului, infrastructura, investițiile și conectarea cu Europa sunt subiecte discutate de ani de zile, iar una dintre problemele principale a fost distanța dintre decizii și rezultate.

„Uneori, trebuie să recunoaștem, ezitarea de a face reforme, despre care știm că sunt necesare, dar care nu sunt neapărat populare”, a declarat Vasile Tofan.

Raport 100 zile – Guvernul Tofan by Ziarul de Gardă