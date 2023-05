„Vom arăta întregului continent că Moldova se ridică” – ministra Ana Revenco, interviu pentru DW

Ținta atacurilor hibride ale Rusiei nu este doar R. Moldova, ci sunt vizate libertatea, democrația și unitatea Uniunii Europene, a avertizat Ana Revenco, ministra de interne a R. Moldova, în dialog cu Deutsche Welle.

„Este o mândrie că ne vom afla cu toții în Piața Marii Adunări Naționale duminică, pentru a demonstra unitate și determinare în parcursul nostru european”, a declarat ministra de interne a R. Moldova, Ana Revenco, într-un interviu pentru Deutsche Welle, acordat pe marginea conferinței internaționale Black Sea and Balkans Security Forum de la București la două zile înainte de mitingul pro-european care va avea loc la Chișinău pe 21 mai.

„Vom arăta întregului continent european că suntem uniți, că Moldova se ridică și că avem voința, curajul și puterea să construim viitorul așa cum îl vrem noi”, mai declară ministra de interne de la Chișinău.

Ana Revenco a subliniat că R. Moldova „este parte a centurii de securitate în estul continentului, în estul Uniunii Europene”. În cele 14 luni de la începutul războiului Rusiei împotriva Ucrainei „am demonstrat că știm să facem front comun, știm să ne apărăm viitorul ales, care este să fim un membru de încredere al Uniunii Europene”.

Adunarea Națională Moldova Europeană de duminică are loc la scurt timp înainte de summitul Comunității Politice Europene din 1 iunie, care va reuni zeci de șefi de stat și de guvern și întreaga conducere a Uniunii Europene în R. Moldova.

Ana Revenco a confirmat că organizarea acestui summit în Moldova este un semnal important în vederea contracarării încercărilor Rusiei de a destabiliza situația din țară: „Încă avem un război la frontieră, încă au loc agresiuni militare ale Rusiei în Ucraina iar componentele războiului hibrid al Rusiei la Chișinău se desfășoară într-un mod dinamic și foarte agresiv. Prezența acestor lideri în aceste circumstanțe e un mesaj foarte puternic de sprijin, de susținere pentru toți moldovenii, că avem parteneri care ne sunt alături și ne vor sprijini în demersul nostru de a deveni parte a lumii libere și membru deplin al Uniunii Europene”. Mai mult, acest summit „vine să reconfirme că Republica Moldova este deja Europa”.

În ceea ce privește războiul hibrid al Rusiei, Ana Revenco a subliniat că nu doar R. Moldova este ținta acestor atacuri, „ci libertatea, democrația și unitatea Uniunii Europene”.

În regiunea autonomă găgăuză, unde a avut loc turul al doilea al alegerilor pentru funcția de bașcan pe 14 mai, opțiunile pro-ruse sunt constante. Mulți observatori avertizează că Găgăuzia riscă să devină un focar de separatism de care s-ar putea folosi Rusia pentru a destabiliza R. Moldova. Evghenia Guțul, candidata partidului pro-rus Sor (condus de Ilan Sor, oligarhul fugar condamnat la închisoare în contextul dosarului jafului bancar din 2014), a declarat după anunțarea rezultatelor, potrivit cărora a câștigat scrutinul, că vrea să deschidă o reprezentanță la Moscova și că găgăuzii vor să fie în continuare „prieteni” cu Federația Rusă.

Ana Revenco a declarat pentru DW că în Găgăuzia „s-au făcut inclusiv presiuni asupra alegătorilor – vorbesc aici despre organizarea și finanțarea transportării și influențarea inclusiv financiară a alegătorului”. Ministra de interne de la Chișinău a declarat că investigațiile sunt încă în curs de desfășurare, „dar suspiciunea este destul de mare că au fost fraudate” alegerile din regiunea autonomă găgăuză iar o astfel de fraudă ar reprezenta „un atac la statalitate, un atac asupra dreptului de bază al cetățeanului la liberă alegere”.

„Vedem încă o dată cum Rusia instrumentalizează inclusiv acest drept pentru a-și recăpăta controlul asupra regiunii”, a declarat Ana Revenco pentru DW. „Confirm că alegerea le aparține exclusiv găgăuzilor și întotdeauna va fi așa”.

În relația cu Moscova, „un singur lucru a fost mereu cert: instabilitatea care venea din partea Rusiei”, a subliniat ministra de interne de la Chișinău. „R. Moldova a fost abuzată în nenumărate rânduri. Ne aducem aminte foarte bine de embargourile cu care a operat Rusia pentru a prelua controlul asupra mai multor sectoare, domenii și politici. Cetățenii au demonstrat reziliență, unitate, iar modul cum au reacționat autoritățile moldovenești împreună cu cetățenii în această perioadă, fiind sprijiniți și de partenerii internaționali, ne dă certitudinea că doar așa, uniți, vom putea să ajutăm Ucraina în continuare să obțină victoria pe care avem certitudinea că o va obține”.

O familie de refugiați ucraineni, primită cu brațele deschise în R. Moldova, despre care DW a realizat mai multe reportaje

La Black Sea and Balkans Security Forum, organizat de think tankul New Strategy Center la București, ministra de interne a R. Moldova a vorbit despre migrație și securitatea frontierelor, alături de omologii ei din România și Bulgaria, Lucian Bode și Ivan Demerdzhiev. Ana Revenco a explicat că R. Moldova este sprijinită de specialiști de la Frontex, Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, atât în ceea ce privește securizarea frontierei vestice, cât și a celei estice. R. Moldova este țara care a primit cei mai mulți refugiați ucraineni în raport cu numărul de locuitori, devenind un exemplu de solidaritate și pentru multe țări occidentale.

La forumul de securitate de la București, Ana Revenco a amintit că la începutul războiului atât de mulți moldoveni s-au mobilizat să-i ajute pe refugiații ucraineni sosiți în țara lor, încât voluntarii au format cozi de 20 de kilometri. Potrivit ministrei de interne de la Chișinău, aproximativ un sfert din populația Moldovei s-a oferit să ajute refugiații.