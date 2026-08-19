VIDEO Ședința Guvernului. Un aviz privind proiectul pentru prevenirea escrocheriilor telefonice și a fraudelor prin comunicații electronice, a fost aprobat

26 de subiecte figurează pe agenda ședinței Guvernului din 19 august. Cabinetul de miniștri au examinat proiectul de lege privind modificarea unor acte normative, care vizează ajustarea cadrului legal aferent instituționalizării Statului Major al Apărării. De asemenea, Guvernul a analizat un proiect de hotărâre ce prevede modificarea unor hotărâri ale Executivului, în vederea eficientizării procesului de încetare a activității zonelor economice libere și a modului de determinare a plății de mentenanță în parcurile industriale. Pe agenda ședinței s-au mai regăsit și mai multe acorduri de negociere și de asistență cu diverse state, care vizează mai multe domenii.

UPDATE 10:54 Avizul la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (prevenirea escrocheriilor telefonice și a fraudelor prin comunicații electronice) a fost aprobat.

„Guvernul susține obiectivul proiectului și instituirea unor măsuri eficiente pentru combaterea fenomenului de substituire neautorizată a numărului afișat la efectuarea apelului. În special, se susține introducerea mecanismului de detectare și blocare a apelurilor provenite din afara R. Moldova, care utilizează fraudulos numere din planul național de numerotație, în același timp nu se susțin prevederile privind identificarea utilizatorilor, serviciilor mobile preplătite”, a declarat Natalia Selvestru, secretară de stat MDED.

UPDATE 10:49 Muzeul din satul Malinovscoe, raionul Rîșcani, din proprietatea statului în proprietatea raionului. Miniștrii au aprobat proiectul de hotărâre a Guvernului.

UPDATE 10:46 Ministrul MIDR Vladimir Bolea a prezentat proiectul cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 127/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a registrelor de stat formate de Sistemul informațional „e-Autorizație transport”.

UPDATE 10:43 Miniștrii au aprobat proiectul pentru aprobarea Cerințelor de calitate cu privire la cazeinele și cazeinații destinați consumului uman.

„Proiectul prevede stabilirea parametrilor fizico-chimici și organoleptici pentru verificarea conformității produselor, definește limitele admise pentru contaminați și impurități, introduce cerințe clare privind denumirea și prezentarea produselor, pentru informarea corectă a consumatorilor și prevenirea practicilor înșelătoare”, a declarat Sergiu Gherciu, secretar de stat al Ministerului Agriculturii.

UPDATE 10:40 Miniștrii au votat proiectul pentru aprobarea Regulamentului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor.

Conform prim-ministrului, acest proiect prevede aplicarea pe etichetele produselor toxice dacă acestea sunt periculoase pentru copii, dacă ard sau dacă au efecte adverse.

UPDATE 10:27 A fost aprobat proiectul cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Regatului Suediei privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor și împuternicirea delegației oficiale pentru negocierea acestuia.

UPDATE 10:25 Proiect cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de implementare dintre Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Transporturilor din Letonia privind recunoașterea și conversiunea permiselor de conducere, semnat la Riga la 19 mai 2025, a fost aprobat.

UPDATE 10:15 Iulian Iorga a fost eliberat din funcția de director al Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală în baza cererii de demisie. Astfel, pe perioada respectivă a fost numită în funcția de directoare Natalia Mogol.

Totodată, Roman Roșca a fost eliberat din funcția de secretar de stat al Guvernului în baza cererii de demisie.

UPDATE 10:10 Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a admis că Ministerul și-a asumat anumite angajamente care trebuie respectate, iar educația este o prioritate națională.

UPDATE 10:07 Tofan a discutat și despre numulțumirile fermierilor cu privire la transportul cerearelor ucrainene. Potrivit premierului, s-a manipulat mult acest subiect, ceea ce a dus la dezinformare, iar pentru R. Moldova este, de fapt, un câștig. „Calea ferată are acum o problemă de lipsă de cerere, care este o problemă mult mai mare decât riscul de a avea prea multă cerere pentru transportul de cale ferată”, a declarat el.

Premierul a subliniat că ucrainenii vor veni cu „vagoanele lor, iar noi le oferim doar infrastructura”.

UPDATE 10:05 Premierul Vasile Tofan a îneput ședința cu acțiunea de protest organizată de Federația Sindicală a Educației și Științei (FSEȘ), în contextul solicitărilor privind respectarea angajamentelor asumate de autorități referitoare la majorarea, începând cu 1 septembrie 2026, a salariilor cadrelor didactice și ale personalului auxiliar. Premierul a declarat că astăzi, ora 14:00, vor organiza o conferință de presă unde vor anunța soluțiile identificate.