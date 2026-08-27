Nicușor Dan, în R. Moldova de Ziua Independenței. Președintele României și-a început vizita la Cahul

Președintele României, Nicușor Dan, a venit joi, 27 august, în R. Moldova, cu ocazia Zilei Independenței. Șeful statului român și-a început vizita la Cahul, unde a fost întâmpinat de ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi.

Cei doi oficiali au vizitat Teatrul „Bogdan Petriceicu Hașdeu” și Căminul studențesc nr. 3 al Centrului Universitar „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul, proiecte realizate cu sprijinul României.

„Ambele proiecte sunt exemple concrete ale sprijinului oferit de România care aduc beneficii directe cetățenilor din Republica Moldova”, a declarat Mihai Popșoi.

Ministrul de Externe a subliniat relația apropiată dintre R.Moldova și România.

„România este un prieten bun al țării noastre pe care putem conta de fiecare dată. Ne leagă nu doar proiectele pe care le realizăm împreună, ci și aceleași aspirații pentru viitor: pacea, libertatea, democrația și un viitor comun în marea familie europeană”, a menționat Popșoi.

Totodată, șeful MAE i-a mulțumit președintelui României pentru prezența sa în R. Moldova într-o zi simbolică pentru țară.

„I-am mulțumit președintelui Nicușor Dan că este alături de Republica Moldova într-o zi atât de importantă pentru țara noastră – Ziua Independenței”, a adăugat Mihai Popșoi.

Vizita de la Cahul are loc în contextul participării lui Nicușor Dan la evenimentele dedicate marcării Zilei Independenței Republicii Moldova.

Republica Moldova marchează astăzi 35 de ani de la proclamarea independenței sale. Cu ocazia sărbătorii naționale la Chișinău va avea loc o paradă militară și alte evenimente la care sunt așteptați și președinții Românei și Ucrainei. De asemenea, va avea loc o reuniune trilaterală Republica Moldova – România – Ucraina.

R.Moldova și-a proclamat Independența la 27 august 1991, când 278 de deputați au semnat documentul care consfințea desprinderea de Uniunea Sovietică. Declarația prevedea inclusiv retragerea trupelor sovietice de pe teritoriul țării. România a fost primul stat care a recunoscut independența Republicii Moldova, iar în 1992 țara a devenit membră ONU. La 35 de ani distanță, obiectivul aderării la Uniunea Europeană este înscris în Constituție.