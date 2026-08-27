Când vor depune jurământul de învestire noii miniștri ai Dezvoltării Economice și Digitalizării și Agriculturii și Industriei Alimentare

Claudiu Năsui, noul ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, și Eugeniu Osmochescu, noul ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare, vor depune jurământul de învestire în funcție vineri, 28 august, ora 10:00. Ceremonia va avea loc la sediul Președinției R. Moldova, în prezența președintei Maia Sandu și a prim-ministrului Vasile Tofan, conform unui comunicat de presă emis de instituția prezidențială.

Premierul Vasile Tofan a anunțat remanieri în Guvern la data de 25 august. Eugeniu Osmochescu a fost propus pentru funcția de ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare, iar Claudiu Nasui, deputat USR și fost ministru al Economiei în România, a fost propus pentru funcția de ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării.

Tot pe 25 august, președinta Maia Sandu i-a oferit cetățenia R. Moldova lui Claudiu Nasui prin decret prezidențial.

Eugeniu Osmochescu, actual ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării urmează să preia funcția de Ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare.

„Eugen cunoaște deja foarte bine mecanismele Guvernului și prioritățile pe care ni le-am asumat. Îi mulțumesc că a acceptat să preia un portofoliu atât de complex și strategic pentru R. Moldova.

Pregătirea sa economică și experiența în cadrul instituțiilor financiare internaționale ne vor ajuta să atragem mai multe resurse pentru modernizarea agriculturii și să accelerăm reformele de care sectorul are nevoie, mai ales acum, când schimbările climatice pun o presiune tot mai mare asupra fermierilor noștri”, a scris Vasile Tofan.

Pentru funcția de ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării a fost propus un fost ministru al Economiei în România, Claudiu Nasui.

„Claudiu vine cu o combinație rară de pregătire economică solidă, experiență în sectorul privat, experiență politică și implicare directă în realizarea reformelor guvernamentale. Claudiu Nasui a studiat economia la Universitatea Paris-Dauphine și finanțele la Universitatea Bocconi, a lucrat în sectorul financiar, inclusiv la PwC și BCR, și deține certificarea internațională CFA. După anii de studii și experiența acumulată în afara țării, a ales să revină în România și să se implice în viața publică.

A intrat în Parlamentul României pentru prima dată în 2016, iar în perioada 2020 – 2021 a fost ministru al Economiei în Guvernul României. De-a lungul acestei perioade, și-a construit un profil foarte clar: mai puțină birocrație, mai multă transparență în modul în care statul cheltuiește banii, mai multă disciplină în sectorul public și mai mult spațiu pentru antreprenori.

Este fondatorul platformei Open Budget, creată pentru a transparentiza modul în care sunt cheltuiți banii publici. A susținut constant reforme curajoase, inclusiv atunci când acestea presupun punerea sub semnul întrebării a unor structuri, cheltuieli sau privilegii perpetuate ani la rând”, conform lui Vasile Tofan.

După anunțul privind propunerea unui politician din România la funcția de ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării în R. Moldova, în spațiul public au apărut mai multe reacții la subiect. Politicienii au criticat decizia lui Vasile Tofan privind remanierile din Guvern.

Claudiu Năsui este un admirator al președintelui libertarian Javier Milei, distribuind mai multe postări despre liderul argentinian. Într-o postare pe Facebook din 2025, Claudiu Năsui declara că România ar trebui să ia exemplul Argentinei, iar într-o altă postare explică câteva „lecții ale lui Javier Milei” pe care România le-ar putea învăța.