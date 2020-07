Un deputat a sesizat Curtea Constituțională în privința „cazului fără precedent al colegului nostru Ștefan Gațcan”

Sergiu Sârbu, deputatul grupului parlamentar „Pro Moldova” a sesizat Curtea Constituțională în privința „cazului fără precedent al colegului nostru Ștefan Gațcan” și a solicitat ca „în regim de urgență”, instituția să „ verifice acest caz”.

„Vom solicita înainte Curți să ne spună dacă un deputat este în serviciul poporului sau este în serviciul partidului și este o simplă marfă a unui partid cum s-a expus recent un deputat în Parlament. Vom depune această sesizare ca Înalta Curte să vină în apărarea independenței Parlamentului R. Moldova, independenței deputaților care au opinii divergente”, a menționat deputatul Sergiu Sârbu, care reprezintă grupul parlamentar „Pro Moldova”. Ulterior, acesta a înregistrat sesizarea la CC.

„Am solicitat Înaltei Curți să interpreteze Constituția, să se expună asupra posibilităților de exercitare de presiuni față de un deputat pentru a renunța la mandatul de deputat, cum se încadrează asta cu principiile constituționale ale independenței mandatului, independenței votului, opiniilor și principiilor neadmiterii unui mandat imperativ. Cu regret, ce se întâmplă astăzi nu este doar despre dl Ștefan Gațcan, este despre noi, despre toți, despre societatea noastră, deoarece în acest regim criminal, unde se răpesc oamenii este înadmisibil de trăit și urmează să luăm măsuri absolut urgente și adecvate”, a punctat Sergiu Sârbu.

Cronologia evenimentelor în „cazul Gațcan”

Deputatul Ștefan Gațcan, care acum 3 luni a fost ales deputat în circumscripția Hîncești din partea Partidului Socialiștilor, a anunțat marți dimineață, 30 iunie, că părăsește PSRM și aderă la Pro Moldova. Gațcan a făcut anunțul pe Facebook unde a publicat și o cerere în acest sens.

La scurt timp, tot pe 30 iunie, după anunțul despre plecarea din PSRM și aderarea la Pro Moldova, Gațcan apare într-o conferință de presă alături de noii lui colegi din Pro Moldova.

„Decizia mea de a părăsi PSRM și a adera la grupul parlamentar PRO Moldova este a mea personală și nu este influențată de nimeni. Este o decizie motivată din punct de vedere a situației care există astăzi în societatea noastră. În trei luni de zile, aflându-mă în Parlament, am înțeles foarte multe lucruri, inclusiv problemele ce sunt în sistemul sanitar. Atunci când lucrurile nu stau bine, atunci când vedem un grad înalt de indicatori epidemiologici, atunci când colegii mei, peste 20 la număr, au decedat, vin cu mesajul că tentativele mele de a schimba lucrurile nu au fost auzite”, declara atunci Gațcan.

Gațcan anunță că este amenințat de socialiști ca să renunțe la mandatul de deputat

În cadrul conferinței de presă, Gațcan și-a exprimat îngrijorarea legată de integritatea sa fizică, precum și a membrilor familiei lui, menționând că este șantajat și amenințat pentru a renunța la mandatul de deputat în Parlamentul de la Chișinău. Gațcan a menționat că în timp ce se deplasa cu mașina pe o stradă din capitală a fost intimidat și amenințat să se oprească cu automobilul.

„Imaginile video și foto de mai jos, au fost filmate în dimineața zilei de astăzi, 30 iunie, după anunțul dlui Gațcan privind decizia de a părăsi fracțiunea PSRM. În drum spre centrul medical privat pe care l-a fondat, dl Gațcan a fost intimidat și oprit abuziv de unii participanți în trafic, aflați în mașina de model BMW X6. După ce automobilul la volanul căruia se afla deputatul Gațcan a fost tras pe dreapta, în mașina acestuia a urcat un personaj în civil cu care au avut loc discuții neamicale.

Ulterior, la locul incidentului, au venit deputații PSRM Corneliu Furculiță și Vlad Bătrâncea, care au urcat în automobilul lui Gațcan, l-au intimidat și amenințat inclusiv cu răfuiala fizică și l-au presat să-și depună mandatul”, menționează deputații Pro Moldova în cadrul conferinței de presă.

Deputatul socialist Corneliu Furculiță confirmă întâlnirea cu deputatul Ștefan Gațcan, pe o stradă din capitală, însă susține că întâlnirea a avut loc la solicitarea lui Gațcan, iar discuția a fost una amiabilă.

Tot pe 30 iunie, un grup de deputați PSRM au protestat în fața clinici „Extramed”, fondată de Ștefan Gațcan, după ce acesta a anunțat că părăsește rândurile PSRM și aderă la grupul PRO Moldova. Manifestanții, în frunte cu socialiștii Grigore Novac, Nikita Țurcan, Vasile Bolea și Vlad Batrîncea, au scandat „trădător”, „hoții, la dubă”, „rușine” și au plasat la ușa instituției medicale o coroană funerară.

1 iulie 2020

Stefan Gațcan ajunge la Parlament – Candu susține că Gațcan e sechestrat de socialiști, iar Furculiță anunță că Gațcan rămâne parte a echipei PSRM

Miercuri dimineață, în timp de deputații Pro Moldova anunțau că Ștefan Gațcan a fost sechestrat de către socialiști, dus într-un birou din cadrul Parlamentului și pus să semneze cererea de demisie, liderul fracțiunii parlamentare a PSRM, Corneliu Furculiță, postează un mesaj pe pagina sa de Facebook prin care anunță că Gațcan a renunțat la mandatul de deputat și atașează la postare și o cerere semnată de Gațcan în acest sens.

„Astăzi deputatul Ștefan Gațcan a participat la ședința fracțiunii parlamentare a socialiștilor. Ștefan Gațcan a prezentat viziunea sa în privința situației din țară, în mod special, ce ține de lupta cu pandemia de coronavirus. (…) În final, Ștefan Gațcan a anunțat decizia de a renunța la mandatul de deputat pentru a se dedica plenar medicinii. Cererea de depunere a mandatului a fost înregistrată, astăzi, la secretariatul Parlamentului. În același timp, Gațcan a mai anunțat că rămâne parte a echipei PSRM și se va fi implica activ în munca grupului social al formațiunii noastre”, a scris Furculiță.

Pro Moldova anunță că Gațcan a depus plângere la PG

După mesajul socialistului Furculiță, deputații Pro Moldova, care au continuat să-l caute pe Gațcan în clădirea Parlamentul, publică un mesaj prin care anunță că noul lor coleg Ștefan Gațcan a depus marți, 30 iunie, o plângere la Procuratura Generală în care și-a exprimat îngrijorarea legată de integritatea sa fizică, precum și a membrilor familiei lui, menționând că este șantajat și amenințat pentru a renunța la mandatul de deputat în Parlamentul de la Chișinău. În acest context, deputații Pro Moldova au postat pe Facebook fotografii cu plângerea semnată de Gațcan.

Gațcan vine cu un mesaj video dintr-o plantație de vie

În timp ce deputații Pro Moldova, și deja și cei din Particul Politic Șor continuă să-l caute pe Ștefn Gațcan la Președinție, Gațcan vine cu un mesaj video pe pagina sa de Facebook în care anunță că nu este sechestrat, este bine, doar că nu va discuta cu prietenii întrucât are nevoie de reabilitare.

În mesajul video Gațcan apare singur într-o plantație de viță de vie, îmbrăcat într-un costum albastru și cu mască de protecție pe față.

Stimați cetățeni, mă simt bine, nu am probleme, nu sunt sechestrat, sunt bine cu familia. Rog frumos să nu aveți grijă. Totul este ok. O să fim pur și simplu fără comunicare cu prietenii, fără comunicare cu nimeni deoarece am nevoie de reabilitare. Vă mulțumesc!”, a spus Gațcan în scurta înregistrare.

Ulterior, Gațcan a publicat un alt video. Filmulețul, inițial a fost prezentat de deputații PSRM în cadrul unor emisiuni, ulterior postat pe pagina de Facebook a lui Ștefan Gațcan.

Din imaginile video postate, aparent deputatul și-ar citi mesajul, ochii acestuia fiind îndreptați în partea dreaptă a ecranului.

„Stimați deputați, colegi, rude, prieteni, vreau să fac unele precizări. Sunt bine. Benevol am renunțat la mandatul de deputat. Nu am fost și nu sunt sechestrat. Sunt într-o etapă de reabilitare psiho-emoțională. Rog din suflet, nu tensionați oamenii din jur. Sincer vă doresc multă sănătate, succese și descernământ în tot ceea ce faceți”, a declarat Gațcan în cel de-al doilea filmuleț.

Inițial, video a fost publicat pe canalul de Telegram al deputatului socialist Bogdan Țîrdea, ce și ar fi fost redirecționat de pe canalul președintelui Igor Dodon. Ulterior filmulețul a fost postat de însuși Ștefan Gațcan pe pagina sa de Facebook.

Radu Marian/facebook

Vineri, 3 iulie, președintele Igor Dodon a anunțat că acesta a părăsit teritoriul R. Moldova.

Dodon spune că Gațcan i-a cerut protecție și ca agenții Serviciului Protecție și Pază de Stat l-au însoțit pe acesta până la ieșirea din țară. Declarațiile au fost făcute de către șeful statului în cadrul emisiunii „Președintele răspunde”.

„Unde este domnul Gațcan și ce a fost câteva zile în urmă? Eu știu că a fost o discuție la fracțiunea noastră. Dânsul a venit la fracțiune așa cum a convenit cu colegii mei din PSRM și a depus cererea de părăsire a Parlamentului Republicii Moldova. Dat fiind faptul că dânsul a spus colegilor că sunt riscuri asupra sănătății dumnealui, președintele fracțiunii PSRM s-a adresat cu o cerere președintelui țării, adică mie, să asigurăm pază de Stat dumnealui, pentru că avea frică pentru viața sa, de cei care l-au scos și l-au impus câteva zile în urmă ca să scrie cererea probabil, nu știu, el se temea și i-am dat pază de Stat. Sunt gata ca oricărui alt deputat să ofer pază, care este amenințat de cineva poate să se adreseze și noi să evaluăm și o să luăm o decizie.

Dumnealui a solicitat pază de stat, i-am spus pe când și pe cât timp îți trebuie, poftim, dar avut nevoie de pază de Stat doar până la frontieră. Din câte cunosc eu, din câte m-au informat colegii, Serviciul Protecție și Pază de Stat, care a fost lângă el, ne-a comunicat că dumnealui a spus că vrea suport până la ieșirea din țară. A ieșit din țară, dar nu pot să vă spun în ce direcție pentru că noi nu cunoaștem și a spus că mai mult de pază de Stat nu are nevoie. Împreună cu soția și copiii a plecat omul din țară, aceasta este decizia dumnealui, să depună cerere să lase mandatul și să plece din țară.

Aberațiile care ieri s-au început, bandiții aceștia de-a lui Șor și Candu, sunt foarte interesante, mi-am adus aminte când Plahotniuc aruncat cu curcani deasupra gardului de la Președinție. Fix așa, dacă cineva credea că Șor și Candu, nu sunt împreună, iată, i-ați văzut pe toți împreună cum au ieșit la protest în fața Președinției”, a declarat Dodon.