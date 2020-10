sondaj / Se teme Ig. Dodon? De cine? De ce?

Igor Dodon refuză în continuare să participe la dezbaterile televizate cu contracandidații săi electorali. „Noi am spus: nu participăm în dezbateri electorale… Le dau posibilitatea oponenților să se dueleze între ei”. Este răspunsul lui Igor Dodon la invitația oponenților săi de a se prezenta la dezbateri publice. În timp ce Dodon își motivează refuzul cu „noi preferăm să ne întâlnim cu cetățenii”, mai mulți lideri de opinie înclină să creadă că Dodon nu are cu ce să meargă la o confruntare tête-à-tête cu rivalii săi.



Alexandra Piscunov, primară, Vadul-lui-Isac, Cahul

Oamenii care mint, întotdeauna se tem. Spun una, fac alta sau nu fac nimic și atunci ce le rămâne? Să fugă de adevăr și să caute tot felul de explicații ca să iasă din situație. Chestia asta cu „noi preferăm de a dialoga cu cetățenii” și a nu merge la dezbateri cu oponenții este mai mult o scuză. Dodon nu are cu ce ieși în fața lumii, nu vrea să arate prost și a ales să meargă, păzit de bodyguarzi, prin localități, la întâlniri într-ales. Când a fost la Cahul, a promis că va ajunge și la Vadul-lui-Isac, dar a trecut pe-alături, nu s-a oprit. Merge unde îi convine. Treaba lui, să meargă, dar să-l vedem și în dezbateri alături de ceilalți concurenți, să-i vedem cum sunt, de ce-s buni, să putem compara, că avem, parcă, alegeri. Dar așa, e ca și în cazul în care ai merge la un magazin după cumpărături, vrei să alegi ceva, dar pe tejghea – un singur fel de marfă… Am participat și eu în alegeri, la locale, dar noi am ieșit în fața satului toți câți am candidat, am spus fiecare ce a avut de spus, lumea a văzut, a auzit, a analizat și a decis. Dacă ai intrat în joc, joacă după muzică.

Valentin Dolganiuc, analist politic

Dodon se teme că va trebui să răspundă la niște întrebări, care nu-i prea convin. Una ar fi „kuliokul” de la Plahotniuc: ce sumă era în „kuliok” și ce a făcut el cu banii? Altă întrebare ar fi dacă s-a întâlnit pe 30 august, în Grecia, cu Plahotniuc și pentru ce? O altă întrebare ar fi ceea ce ține de folosirea Bahamasului ca punct de intermediere a transferului de milioane din Rusia pentru campania electorală din 2016. Mai departe: unde-i miliardul și de ce nu a anulat (că a promis) „Legea miliardului furat”, pus pe umerii cetățenilor… Și multe alte întrebări, de care Dodon se teme și pe care la „întâlnirile cu cetățenii” nimeni nu i le va adresa. Iată de ce Dodon merge acolo unde este întrebat ceea ce-i place.

Anatol Caraman, Asociația „Tiras-Tighina”

Dodon a adus Moldova la faliment. De aceea și fuge de dezbaterile cu ceilalți candidați, pentru că se teme de ei. Aceștia au ce-i reproșa. În 4 ani, Dodon a mințit, s-a îmbogățit, le-a dat drumul la toți bandiții din pușcărie, a făcut interesele Rusiei în Moldova. El nu a fost președintele R. Moldova. În 2016, după alegeri a mers cu flori la mormintele cazacilor care au atacat în 1992 statul al cărui președinte tocmai fusese ales, apoi l-a recunoscut pe Krasnoselski „președinte al Transnistriei”. El trebuia să stea la pușcărie, nu să candideze la președinție. Întâlnirile lui ”cu cetățenii” sunt un fel de a spune. Merge Serviciul de Pază, îi „curăță” auditoriul, fac cordoane de protecție în jurul lui, iar din urmă vin televiziunile sale și ale lui Plahotniuc, îl filmează și-l bagă oamenilor pe gât seara la „Știri”. Dar Dodon se minte singur pe el. Lumea s-a săturat de dânsul și de promisiunile sale.

Victor Leancă, Asociația Pensionarilor

Dodon degrabă o să se teamă și de umbra lui. Patru ani și nimic bun în urma sa. Și-a căutat doar de viață și de buzunarul propriu. A promis să fie președintele tuturor, dar a fost doar al socialiștilor. A promis că dacă scăpăm de Plahotniuc, întoarce miliardul, vom avea pensii mai bune, salarii mai mari, vom scăpa de corupție, vom trăi mai bine. Cine trăiește azi bine în Moldova? 10-15 lei la pensie – asta-i grija față de pensionari? Prețurile au luat-o razna, vine iarna, câți și cum vom ieși din iarnă? Dacă ar fi să-i pun o notă, ca la școală, mai mult de un trei nu i-aș pune, și acela tras de păr. E un vorbă goală. Iată, poftim și răspunsul de ce nu merge la dezbateri: se teme că va fi luat la întrebări și nu are ce spune. E mai simplu să te vânturi prin sate (deși, și aici abia adună 20-30 de oameni) și să-i minți, iar, cu pensii, salarii, locuri de muncă, apă, canalizare. Chiar îl mai crede cineva?