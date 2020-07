Candu neagă că ar fi cerut să adere la PSRM: „Dodon este visător”

Președintele „Pro Moldova”, Andrian Candu, susține că niciodată nu a avut intenția de a adera la PSRM și îl consideră pe Igor Dodon, care a lansat astăzi această informație, un „visător”.

Deputatul a declarat pentru ZdG că „poate Dodon și-ar fi dorit să aibă oameni ca cei care sunt astăzi în „Pro Moldova”, dar n-are nicio șansă să-l vadă pe Candu sau Cebotari, Sîrbu, alții în echipa socialiștilor, Doamne ferește”.

„Noi deja ne-am obișnuit cu minciunile lui. Vrea să se dea el mare și tare, el acum deja este și фантазёр, visător. Niciodată nu am avut o astfel de intenție, nu am, niciodată nu aș fi făcut așa ceva – să fiu parte dintr-o echipă care complet îmi este diferită. Întotdeauna am fost un luptător împotriva celor ca Dodon și socialiștii”, a comentat Candu pentru ZdG.