Controale mai stricte pentru mărfurile importate de origine animală, aprobate de Guvern

Un nou regulament ce vizează intensificarea controalelor oficiale asupra produselor de origine animală, materialelor germinative și subproduselor compuse importate, a fost aprobat azi, 15 aprilie, de Guvern.

Noile norme introduc proceduri de control coordonate în cazurile în care există suspiciuni de neconformitate a mărfurilor.

Astfel, potrivit documentului, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) va putea interveni rapid și eficient atunci când sunt detectate abateri repetate sau încălcări ale standardelor de calitate. Aplicarea acestui regulament este esențială pentru a bloca pătrunderea pe piața internă a produselor care pot pune în pericol siguranța consumatorilor.

„Proiectul este armonizat cu legislația Uniunii Europene, punând un accent deosebit pe cooperarea dintre autoritățile din Republica Moldova și instituțiile similare din țările exportatoare. Această coordonare internațională permite un schimb de date mai rapid și o mai bună gestionare a riscurilor sanitare și veterinare. Implementarea regulamentului va asigura un nivel de protecție sporit pentru consumatori și va consolida reputația Republicii Moldova ca partener care aplică sisteme de control moderne și transparente”, explică Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare.

Totodată, se menționează că noul cadru normativ definește mult mai clar responsabilitățile ce revin operatorilor economici implicați în procesul de import.