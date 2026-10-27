Republica Moldova a inaugurat Consulatul Onorific în Cipru. Ce obiective are noua reprezentanță

R. Moldova a inaugurat Consulatul Onorific la Nicosia, capitala Ciprului, în cadrul unei ceremonii la care au participat vicepremierul și ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, și omologul său cipriot, Constantinos Kombos. Noua reprezentanță va fi condusă de consulul onorific Ioannis Georgoulas și are drept scop consolidarea relațiilor bilaterale, facilitarea contactelor dintre cetățenii celor două state și identificarea unor oportunități economice, anunță Ministerul Afacerilor Externe.

În cadrul evenimentului, Mihai Popșoi i-a mulțumit lui Ioannis Georgoulas pentru implicarea în deschiderea consulatului și pentru disponibilitatea de a promova interesele Republicii Moldova în Cipru.

„Ne bucurăm să extindem prezența Republicii Moldova în Cipru prin inaugurarea Consulatului Onorific. Îi suntem recunoscători domnului Ioannis Georgoulas pentru asumarea acestui rol și avem încrederea că va valorifica legăturile pe care le are pentru a apropia țările noastre”, a declarat șeful diplomației moldovenești.

Potrivit lui Popșoi, cele două state au oportunități de dezvoltare a schimburilor comerciale și de atragere a investițiilor în Republica Moldova.

Ministrul de externe al Ciprului, Constantinos Kombos, a salutat numirea consulului onorific și a subliniat importanța noii reprezentanțe pentru relațiile bilaterale, inclusiv în contextul sprijinului pentru parcursul european al Republicii Moldova.

„Inaugurarea Consulatului Onorific al Republicii Moldova în Cipru reprezintă un pas important în consolidarea cooperării bilaterale. Mă bucur că avem oportunitatea de a crea noi direcții de colaborare”, a declarat oficialul cipriot.

La ceremonie a participat și ambasadorul Republicii Moldova în Grecia, acreditat prin cumul în Cipru, Andrei Popov. Acesta și-a exprimat încrederea că Ioannis Georgoulas, care are experiență în afaceri și este implicat în viața publică din Cipru, va contribui la dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări.

La eveniment au mai fost prezenți membri ai corpului diplomatic, reprezentanți ai mediului de afaceri și academic, precum și membri ai diasporei moldovenești din Cipru.