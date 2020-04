Reacția lui Usatîi, după ce i s-au adus noi acuzații de MAI rus: ,,După un așa dosar, eu câștig alegerile prezidențiale nu doar din R. Moldova, dar și din Rusia”

Primarul municipiului Bălți, Renato Usatîi, susține că noul dosar în care Ministerul Afacerilor Interne rus îl acuză de organizarea unui grup criminal, împreună cu Vlad Plahotniuc și Veaceslav Platon, în care ar fi spălat 500 de miliarde de ruble din Federația Rusă printr-o bancă din Republica Moldova, este unul fabricat. Politicianul susține că în noile învinuiri ce i sunt aduse sunt făcute la comanda președintelui Igor Dodon.

Renato Usatîi susține că șeful statului a discutat despre acest dosar cu persoane influente din Federația Rusă. Tot el spune că în luna martie curent, fiul milionar al procurorului general al Rusiei, Igor Chaika, ar fi fost în Republica Moldova și ar fi luat ,,ultimele instrucțiuni”.

,,De ceea ce m-au acuzat astăzi, că aș fi organizat spălarea a 500 de miliarde de ruble rusești, este absurd. Despre acest dosar, că se coace, eu am vorbit încă din toamnă. Din 2014 mi se aduc noi și noi acuzații, de când am venit. Însă, după așa un dosar penal, eu câștig alegerile prezidențiale nu doar din R. Moldova, dar și din Rusia. Am primit numeroase mesaje ca să plec sau să stau în Bălți și să nu deschid gura”, a comentat Renato Usatîi noile acuzații ce i se adus de organele de drept din Rusia în cadrul emisiunii Cotidianul LIVE.