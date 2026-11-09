Maia Sandu declară că R. Moldova ar putea încheia negocierile de aderare la UE până în 2028. Marta Kos: „Nu este vorba de un «dacă». Moldova va menține acest tempo”

Republica Moldova ar putea încheia negocierile de aderare la Uniunea Europeană până la începutul anului 2028, dacă va menține ritmul reformelor. Obiectivul, deși ambițios, este realizabil, a declarat comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, în cadrul Conferinței anuale privind extinderea Uniunii Europene – „Pachetul de extindere 2026”. Președinta Maia Sandu a subliniat că anul 2027 trebuie să fie unul al „rezultatelor concrete”, în special în ceea ce privește implementarea reformelor.

Potrivit Maiei Sandu, raportul prezentat săptămâna trecută de Comisia Europeană confirmă progresele Republicii Moldova în procesul de integrare europeană. Șefa statului a menționat că țara a avansat în toate cele 33 de capitole de negociere, a deschis patru dintre cele șase clustere și este pregătită să le deschidă și pe ultimele două.

„Am făcut progrese bune în reforma justiției, combaterea corupției, administrația publică, educație, economie și securitate energetică”, a declarat Maia Sandu.

Președinta a menționat că progresele au fost obținute în contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei, al crizelor energetice și al tentativelor de destabilizare a Republicii Moldova.

„Comisia Europeană a apreciat de asemenea și ritmul reformelor noastre și pentru prima dată a menționat că obiectivul de a încheia negocierile de aderare până la începutul anului 2028, deși ambițios, este realizabil”, a afirmat Maia Sandu.

Șefa statului a subliniat că aderarea trebuie să se bazeze pe „merite” și că progresele realizate de Republica Moldova trebuie recunoscute prin „decizii concrete”. Totodată, aceasta a reiterat că obiectivul autorităților este ca anul 2027 să fie unul al rezultatelor, în special în etapa de implementare a reformelor.

Maia Sandu a mai afirmat că Republica Moldova își dorește mecanisme europene care să garanteze respectarea statului de drept și continuarea reformelor inclusiv după aderare.

„Noi ne dorim să existe reguli clare prin care Moldova să nu mai poată fi întoarsă din drumul său european. Vrem ca reformele pe care le facem astăzi să reziste și după aderare”, a declarat președinta.

Marta Kos: „Moldova va menține acest tempo al reformelor”

Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, a apreciat progresele Republicii Moldova și a afirmat că țara a făcut un „salt considerabil” în direcția aderării la UE.

Potrivit acesteia, raportul de extindere din 2026 confirmă accelerarea reformelor, inclusiv a celor dificile, precum evaluarea extraordinară a judecătorilor. Kos a menționat că Republica Moldova ar putea încheia 25 de capitole de negociere până în 2027, dacă va menține ritmul actual al reformelor.

„Nu este vorba de un «dacă». (…) Moldova va menține acest tempo, această viteză de reforme”, a citat comisara europeană o discuție avută cu reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne.

Potrivit Martei Kos, atingerea acestui obiectiv ar plasa Republica Moldova într-o poziție similară celei în care se află în prezent Muntenegru, care se apropie de finalul negocierilor de aderare și se pregătește pentru tratatul de aderare.

„În momentul în care procesul de reforme va continua cu această viteză, acest lucru vă va plasa pe un parcurs foarte credibil pentru a închide negocierile către anul 2028”, a declarat comisara europeană.

Marta Kos a subliniat că obiectivul este ambițios, dar realizabil, și a menționat că statele membre ale UE susțin procesul de aderare al Republicii Moldova.

Sprijin european și un nou pachet de asistență

Comisara europeană a anunțat că în 2027 va fi pregătit următorul pachet de sprijin pentru Republica Moldova, în baza Planului de creștere, în valoare de 1,9 miliarde de euro. Potrivit acesteia, sprijinul european va contribui la dezvoltarea infrastructurii, îmbunătățirea accesului la apă potabilă, facilitarea accesului mediului de afaceri la piața europeană și crearea locurilor de muncă.

„Puteți să mizați în continuare pe toată solidaritatea noastră. (…) Puteți miza pe întregul sprijin al Comisiei Europene pe întreaga durată a acestei călătorii”, a declarat Marta Kos.

Comisara a mai afirmat că rezultatele Republicii Moldova sunt apreciate la nivel european și a îndemnat autoritățile să celebreze mai mult progresele obținute.

„Tot ce faceți dumneavoastră este meritul dumneavoastră. Ați câștigat, ați meritat această celebrare”, a spus Marta Kos.

La rândul său, Maia Sandu a mulțumit Comisiei Europene, instituțiilor implicate în procesul de integrare europeană, Parlamentului, societății civile, mediului privat și autorităților locale pentru contribuția la realizarea reformelor.