Primul raion cu 100% din voturi numărate. Rezultate preliminare finale

În raionul Taraclia s-a încheiat numărătoarea voturilor. Rezultatele indică 79,51% pentru Blocul „Patriotic”, 10,51% pentru Blocul „Alternativa” și 6,1% pentru PAS.

La Taraclia au votat 15 565 de alegători, înregistrându-se o prezență de 47,69%.

La nivel național, după contabilizarea a 78% din numărul de secții de votare, PAS conduce cu 44,55%, urmat de Blocul „Patriotic” (27,85%), Blocul „Alternativa” (8,69%), Partidul Nostru (6,54%) și PPDA (6,02%). Restul concurenților se află sub pragul electoral.