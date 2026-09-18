Prim-ministrul Vasile Tofan va ține un discurs la cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a ONU

Prim-ministrul Vasile Tofan va efectua, în perioada 23-26 septembrie, o vizită de lucru la New York, unde va participa la cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite.

Șeful Guvernului de la Chișinău va susține un discurs în plenul Adunării Generale a ONU. Discursul va putea fi urmărit live, pe data de 26 septembrie, în intervalul 17:00-18:00 (ora R. Moldova).

Conform unui comunicat de presă, agenda vizitei include întrevederi bilaterale cu șefi de guvern, discuții cu reprezentanți ai mediului de afaceri din Statele Unite ale Americii, precum și o întâlnire cu cetățenii R. Moldova stabiliți în SUA.

„În cadrul discuțiilor, prim-ministrul va pune accent pe consolidarea relațiilor economice și investiționale, atragerea investițiilor americane și promovarea oportunităților oferite de R. Moldova. Discuțiile vor viza, de asemenea, parcursul european al țării și evoluțiile de securitate din regiune”, se arată în comunicat.

Adunarea Generală a ONU reprezintă cel mai important for internațional, având ca temă principală „Restabilirea încrederii, gestionarea transformării: o Organizație a Națiunilor Unite care aduce rezultate pentru toți”.