MEC, despre cazul de la un liceu public din capitală, la care oferirea manualelor ar fi fost condiționată de plata a 9 mii de lei unei asociații private: „Împărtășim indignarea părinților care au primit asemenea mesaje”

Cazul de colectare a banilor semnalat la Liceul „Academia Copiilor” va fi examinat de Consiliul de etică, a anunțat Ministerul Educației și Cercetării. Într-un comunicat de presă emis vineri, 18 septembrie, Ministerul a „condamnat ferm” colectarea plăților informale în instituțiile de învățământ și orice tentativă de a condiționa accesul elevilor la manuale sau la alte resurse educaționale.

„Fiecare elev trebuie să primească manualele necondiționat și să fie tratat în mod egal. Împărtășim indignarea părinților care au primit asemenea mesaje și îi asigurăm că interesul și demnitatea copiilor sunt prioritare.

Cazul semnalat la Liceul „Academia Copiilor” va fi examinat de Consiliul de etică al Ministerului Educației și Cercetării.

Totodată, MEC cere Direcției Generale Educație, Tineret și Sport Chișinău să verifice de urgență toate circumstanțele și să asigure distribuirea manualelor aprobate de Ministerul Educației și Cercetării către fiecare elev, fără condiționări financiare.

În prezent, responsabilitatea pentru administrarea și monitorizarea școlilor este fragmentată între mai multe niveluri, iar capacitatea de intervenție diferă de la o localitate la alta. MEC reiterează că prin Agențiile Teritoriale pentru Educație va exista o responsabilitate clară pentru fiecare școală, reguli aplicate uniform, un management evaluat după aceleași standarde și mecanisme mai eficiente de prevenire și combatere a plăților informale.

Școala trebuie să fie un spațiu sigur, corect și echitabil. Dacă faptele semnalate se confirmă, vor fi aplicate măsurile prevăzute de legislație”, se arată în reacția cu care a venit MEC.

„Elevii care au achitat contractul sunt așteptați mâine, în intervalul 10:00 – 12:00, pentru a-și ridica manualele”. „Pentru a putea asigura primirea manualelor, vă rog respectuos ca părinții care au obligații neachitate către Asociația Părinților să le achite în cel mai scurt timp”.

Astfel de mesaje au fost primite recent de elevii clasei a X-a din Liceul „Academia Copiilor” din Chișinău, precum și de părinții acestora, scrie Asociația „Părinți Solidari”. Expeditoarea este chiar diriginta clasei, care nu a oferit nicio explicație despre ce fel de „obligații” ar avea părinții față de asociație și de ce acestea au devenit un impediment în distribuirea manualelor. În schimb, a fost plasat doar un număr de telefon, însoțit de mențiunea: „La întrebările referitoare la asociație vă răspunde doamna Ina”.

Într-un alt grup de comunicare al părinților – de data aceasta al celor din clasa a V-a, o mamă scria încă din 16 iulie: „…am fost rugată să vă transmit că plata pentru anul 2026-2027 constituie 9000 de lei.” Pentru achitarea acestei sume era nevoie de a lua legătura cu doamna Ina.