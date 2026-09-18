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UPDATE Fragmente, inclusiv motorul, care „ar putea proveni de la o dronă”, găsite pe un câmp de lângă Colonița, după mai multe ore de la explozia puternică auzită de localnici

Sursa: IGP

UPDATE 13:16 Poliția a anunțat că, „în urma verificărilor efectuate la fața locului, au fost depistate și alte componente, inclusiv motorul, în raza de aproximativ 100 de metri de locul producerii deflagrației”.

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Știrea inițială:

Poliția a anunțat că, pe un teren din apropierea satului Colonița, municipiul Chișinău, au fost depistate unele fragmente care „ar putea proveni de la o dronă”. Descoperirea a fost făcută în urma verificărilor efectuate după înregistrarea unei bubuituri puternice în zona de sud-vest a satului Colonița, în direcția localității Tohatin. 

La fața locului sunt, în prezent, experții Secției tehnico-explozive a Poliției, care efectuează verificările necesare și examinează fragmentele depistate.

„Zona a fost securizată, iar circumstanțele urmează a fi stabilite”, a comunicat Poliția.

Mai multe persoane au sesizat Poliția, în dimineața zilei de 18 septembrie, după ce au auzit o bubuitură puternică. Apelurile au fost recepționate prin intermediul Serviciului 112, în jurul orei 04:20, se arată în comunicatul de presă emis de Poliție.

Potrivit sursei citate, polițiștii s-au deplasat imediat în zonele indicate și au efectuat verificări în localitățile Colonița și Humulești.

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