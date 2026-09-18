Peste 96% dintre locurile la învățământul dual au fost ocupate. Oferta a crescut cu 34% față de anul trecut

Învățământul dual a fost ales în acest an de 2757 de elevi, care vor combina studiile în școli profesionale, colegii și centrele de excelență cu pregătirea practică în cadrul companiilor. Peste 96% dintre locurile disponibile au fost ocupate, în condițiile în care oferta pentru această formă de studii a crescut cu peste 34% față de anul trecut, a anunțat Ministerul Educației și Cercetării (MEC).

Dintre elevii înmatriculați în sistemul dual, 2184 vor urma programe de învățământ profesional tehnic secundar, iar 573 – programe postsecundare. În acest an au fost oferite 2866 de locuri, cu 732 mai multe decât anul trecut, când oferta a cuprins 2134 de locuri.

„Învățământul dual le oferă tinerilor șansa să învețe o profesie direct în mediul în care o vor practica. Ei acumulează experiență încă din timpul studiilor, cunosc cerințele reale ale angajatorilor și au perspective mai bune de angajare după absolvire. Rezultatele admiterii ne arată că această formă de studii este tot mai atractivă pentru tineri. Vom continua să extindem programele duale, dar și parteneriatele cu întreprinderile”, a declarat ministrul Dan Perciun.

Conform datelor prezentate de instituții până la 18 septembrie, peste 18 de mii de tineri au fost înmatriculați în acest an în școlile profesionale, colegiile și centrele de excelență din R. Moldova. Din cele 19 275 de locuri oferite au fost ocupate 18 159, ceea ce reprezintă o rată generală de ocupare de peste 94%.

Potrivit MEC, cele mai solicitate au fost locurile finanțate de stat. La buget au fost înmatriculați 11 789 de elevi, fiind ocupate aproape 97% dintre locurile disponibile.

La programele de învățământ profesional tehnic secundar, care pregătesc elevii pentru o meserie în școli profesionale și centre de excelență, au fost înmatriculate 8299 de persoane din totalul celor 8660 de locuri oferite. Rata de ocupare este de 95,83%. Dintre elevii înmatriculați la acest nivel, 8029 vor studia la buget. Astfel, au fost ocupate peste 97% dintre cele 8267 de locuri finanțate de stat. Alte 270 de persoane au fost înmatriculate la studii cu taxă.

La programele de învățământ profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar, desfășurate în colegii și centre de excelență, au fost înmatriculați aproximativ 9860 de elevi din totalul celor 10 615 locuri oferite. Rata de ocupare este de aproximativ 93%.

La aceste programe au fost ocupate 3760 dintre cele 3915 locuri bugetare, adică aproximativ 96%. Alte circa 6100 de locuri cu taxă au fost ocupate, ceea ce reprezintă aproximativ 91% din oferta disponibilă.