Președinta Indiei este așteptată la Chișinău. AIM a anunțat o oportunitate pentru antreprenorii din R. Moldova

Președinta Indiei, Droupadi Murmu, va efectua o vizită la Chișinău pe 20 iulie. Aceasta va fi însoțită de o delegație de aproximativ 40 de oameni de afaceri și va participa la Forumul de Afaceri Moldova-India, anunță Agenția de Investiții din Moldova (AIM) marți, 7 iulie.

Deocamdată, nu se știe dacă președinta Indiei va avea întrevederi și cu conducerea de vârf a țării.

Potrivit Agenției de Investiții, forumul are drept obiectiv „consolidarea cooperării economice dintre R. Moldova și Republica India, prin promovarea oportunităților comerciale și investiționale și facilitarea dialogului direct dintre comunitățile de afaceri din cele două state”.

Datele citate de AIM arată că în anul 2025, exporturile directe ale R. Moldova către India au constituit circa 259 de dolari americani, „dominate de utilaje și aparate mecanice (circa 44%), urmate de fructe comestibile, în principal mere (circa 21%), instrumente optice și medicale (circa 18%) și produse farmaceutice (circa 16%)”.

„India rămâne una dintre cele mai mari economii ale lumii și un actor important în comerțul internațional, cu un potențial semnificativ pentru dezvoltarea cooperării economice cu R. Moldova”, se arată în comunicatul AIM.

Agenția de Investiții a invitat antreprenorii din R, Moldova să participe la Forumul de afaceri Moldova – India, completând un formular online, până la 17 iulie. „Participarea oferă companiilor oportunitatea de a stabili noi parteneriate, de a identifica oportunități de export și investiții și de a interacționa direct cu reprezentanți ai autorităților și ai mediului de afaceri din Republica India”, spun organizatorii.