VIDEO Pisicile (au intrat) în campanie electorală. Candidatul Stoianoglo acuză un ministru că aduce la Guvern 13 pisici și că asta „este o rușine”. Un ministru reacționează: „Am acasă patru pisici adoptate din drum”

Într-un videoclip de la o întâlnire cu cetățenii, publicat pe canalul de TikTok al blocului „Alternativa”, Alexandr Stoianoglo, candidat la funcția de deputat și unul din liderii blocului le spune oamenilor că un ministru din actualul Guvern ar avea în birou 13 pisici, menționând că „este o rușine” dar că asta ar fi „realitatea în R. Moldova”. „Un pretendent la funcția de președinte de țară s-a coborât la nivelul bârfelor culese din mahala”, a comentat subiectul Dan Perciun, ministrul Educației, cel care a recunoscut că are acasă … 4 pisici.

În cadrul unei întâlniri la Todirești, Ungheni, Alexandr Stoianoglo, fost procuror general și unul dintre liderii Blocului Alternativa povestește, pe un ton serios, unui grup de oameni care munceau în câmp despre cum un ministru al R. Moldova ar avea în birou 13 pisici, fără a da însă un nume sau alte detalii.

Captură TikTok/bloculalternativa

„Cum dumneavoastră apreciați că avem un ministru care în biroul lui are 13 pisici. Cer scuze că eu am adus așa un exemplu. Aceștia sunt oameni adecvați? (…) El trebuie să se ocupe cu lucrurile statului, să promoveze politicile în domeniul în care este responsabil. El se ocupă cu pisici, Doamne ferește, rușine că vorbim despre asta”, le spune Alexandr Stoianoglo oamenilor din Todirești, Ungheni, care munceau pe câmp. Materialul video a devenit viral pe rețelele de socializare, iar un ministru din Guvernul Recean a reacționat la „acuzațiile” lui Stoianoglo.

Dan Perciun: „Un pretendent la funcția de președinte de țară, s-a coborât la nivelul bârfelor culese din mahala”

„Concetățeanul Stoianoglo, cât a fost procuror general, s-a ocupat de un singur lucru la birou – eliberarea lui Veaceslav Platon. Prin altceva nu s-a remarcat. Nici măcar nu s-a priceput să numere banii din „kuliokul” lui Dodon.

Adevărul este că avem suficienți colegi care chiar iubesc animalele. Eu, de exemplu, am acasă patru pisici adoptate din drum – Oreo, Pablita, Frida și Leo. Pe vremuri am avut și mai multe. La birou încă n-au ajuns. Un pretendent la funcția de președinte de țară, s-a coborât la nivelul bârfelor culese din mahala”, a scris Dan Perciun pe Facebook.

Reprezentanții Guvernului au precizat pentru ZdG că niciun ministru din Guvern nu a venit vreodată la birou cu 13 pisici și că nu există informații ca un ministru să dețină numărul de pisici invocat de Alexandr Stoianoglo.